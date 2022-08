Itaalia ettevõtted võivad Türgi kaudu Vene sanktsioonidest mööda minna

Itaalia ajalehe Corriere della Sera hinnangul on Itaalia kaubavahetus Türgiga kasvanud arusaamatult suureks. Kuna Türgi pole Venemaa suhtes kehtestanud sanktsioone võivad Itaalia ettevõtted Türgi kaudu Euroopa Liidu sanktsioonidest Venemaa vastu kõrvale hiilida.

Praegu on umbes 20 riiki, mille kaudu Venemaa hiilib kõrvale riigile alates veebruaris kehtestatud sanktsioonidest. Sanktsioonidest aitavad Venemaal mööda minna Türgi, Hiina, Araabia Ühendemiraadid ja mitmed kaukaasia ja Kesk-Aasia riigid.

Seetõttu on ka praegu töös rahvusvaheline raport konkreetsete ettepanekutega sanktsioonidest möödahiilimise peatamiseks. Raporti autoriteks on endine USA suursaadik Venemaal Michael McFaul ja Ukraina president Zelenski administratsiooni juht Andrii Jermak.

Itaalia eksport Türki kasvas juunis pea 87 protsenti 1.4 miljardi euroni kuus. Võrreldes veebruariga on tegu 500 miljoni euro suuruse kasvuga. Corriere della Sera hinnangul on tegemist viimase 10 aasta lõikes erakordse olukorraga, sest tavaliselt on Itaalia ekspordi väärtus Türki püsinud alla miljardi euro kohta kuus.

Ajalehe hinnangul on ekspordi kasv eriti üllatav Türgi liira väärtuse languse tõttu. Liira on võrrelduna euroga kaotanud oma väärtusest poole muutes nii Itaaliast tuleva impordi kohalike Türgi äride jaoks palju kallimaks.

Türgi eksport Venemaale on samuti kasvanud. Turkstati andmetel on alates veebruarist juunini Türgi eksport Venemaale kasvanud 400 miljonit dollarit kuus. Kõikidest Türgi kaubanduspartneritest on just Venemaale kasvanud eksport kõige enam.

Isegi Hiina, Vietnam ja Malaisia, kes ei toeta Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioone, on vähendanud Venemaale minevaid eksport. Samal ajal on eksport Itaaliast Türki ja Türgist Venemaale erakordselt suur ning mõlema kasvud on sarnases suurusjärgus.

Corriere della Sera ajakirjanik Federico Fubini hoiatab, et tegemist on siiski veel vihjete, mitte tõenditega, kuid seda küsimust on uuel Itaalia valitsusel võimatu eirata.