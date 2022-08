Kristian Jaani asus tööle siseministeeriumi nõunikuna

Jaani esimene tööpäev uues ametis oli esmaspäeval.

"Euroopas on alates Ukraina sõja algusest ärevad ajad. Siseministeeriumis töötame selle nimel, et suurendada kriisideks valmisolekut ja panustada senisest veelgi rohkem laia riigikaitsesse. Seetõttu on meil eriliselt hea meel, et väga suure politseitöö ja kriisijuhtimise kogemusega endine siseminister Kristian Jaani võttis vastu kutse tulla kriisideks valmisoleku teemat koos siseministeeriumi meeskonnaga arendama," teatas ministeerium esmaspäeval sotsiaalmeedias.

Peale valitsuse lagunemist juunis teatas Jaani, et lahkub poliitikast sooviga jätkata "vahetut ning aktiivset tööd siseturvalisuse valdkonnas".

Kuna kõrged politsei- või siseturvalisuse juhid ei tohi olla erakonna liikmed ja Jaani rihtis enda sõnul töökohta avalikus sektoris, siis astus ta juunis välja ka Keskerakonnast.