Eestisse on saabunud ligi 50 000 sõjapõgenikku

Saabunutest 927 olid transiidil ehk nemad soovivad Eestist edasi minna, selgub politsei- ja piirivalveameti statistikast.

PPA andmetel on Eesti alates 27. veebruarist vastu võtnud 48 772 Ukraina sõjapõgenikku. Ajutise kaitse taotlusi on kokku registreeritud 31 512 põgenikule.

Riigi abil on püsiva elukoha üürimist alustanud 833 Ukraina peret. Sotsiaalkindlustusamet ja omavalitsused on maksnud sõjapõgenikele elukoha üürimiseks ühekordset toetust, mille maksimaalne suurus on 1200 eurot. Kui põgenik soovib oma elukohta vahetada, peab ta sellega kaasnevad kulutused ise tasuma.

1. augustil avas sotsiaalkindlustusamet ka ohvriabi kriisitelefoni, mis pakub kella 16-20 ukraina keeles nõustamist.