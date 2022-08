Uus-Meremaa avas piirid täielikult esimest korda pärast koroonapandeemiat

Piiride avamine algas veebruaris kõigepealt uusmeremaalastele. Samm-sammult on piiranguid vähendatud ning alates 1. augustist võivad riiki siseneda ka kõik viisaga külalised ja kruiisilaevade reisijad.

Jätkuvalt nõutakse üldiselt vaktsineeritust ja testide tegemist, aga karantiinikohustust enam ei ole.

"See on tõepoolest hea, ma näen oma perekonda pärast peaaegu kahte aastat ja ma näen esimest korda elus oma vennapoega," rääkis üks reisija.

"See on uskumatu, see on kestnud lihtsalt liiga pikalt, liiga pikalt. See on tõesti suurepärane," ütles teine reisija.