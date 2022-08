Teisipäeval vihmapilved hajuvad

Teisipäeva öö hakul sajab enamasti Ida-Eestis vihma, pärast keskööd on sadusid hõredalt. Tuul pöördub kõikjal läänekaarde ja nõrgeneb 2 kuni 8, rannikul puhanguti 11 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 11 kuni 16 kraadi.

Hommikul on Lääne-Eestis pilvi vähe ja ilm kuiv, aga on udulaike. Ida-Eestis on pilvisem ja kohati sajab veidi vihma. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 18 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mõnes kohas sajab hoovihma. Tuul puhub läänekaarest kiirusega 2 kuni 8, rannikul on puhanguid 11 meetrit sekundis. Õhusooja on 19 kuni 24 kraadi.

Õhtul on veel üksikuid pilvi, millest hoog vihma võib tulla. Puhub valdavalt läänekaare, saartel ka põhjatuul 2 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 21 kraadi.

Kolmapäev on mõõduka suvesoojaga. Kõrgrõhuvöönd kosub, aga on veel üksikuid vihmahooge.

Neljapäeval ja reedel on väike ülekaal idapoolsel kõrgrõhualal, mis Eestit suuremast sajust hoiab. Üksikut vihmahoogu ei saa siiski välistada. Aga vastasseis toob lõunakaarest sooja, mis kergitab termomeetrinäidud 27, reedel 30 kraadi alla.

Laupäeval liigub üle Eesti madalrõhulohk ühes hoovihma ja äikesega ning viib kuumuse kaasa.