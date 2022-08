Ukraina kinnitusel on Vene vägedelt tagasi võetud üle tuhande asula

Ukraina presidendi kantselei asejuhi sõnul on riigi relvajõud Vene vägedelt tagasi võtnud üle tuhande asula, kus saavad alata taastamistööd. USA välisminister Antony Blinken kritiseeris Venemaad selle tegevuse eest Ukraina suurimas aatomielektrijaamas, öeldes, et Moskva kasutab jaama Ukraina üksuste ründamisel "tuumakilbina".

Oluline 2. augustil kell 14.53:

- Ukrainlased alustasid Donetskis kohustuslikku evakuatsiooni;

- Viis Ukraina välisvõitlejat on Donetskis separatistide poolt kohtu alla pandud;

- Belgia külmutas 50 miljardi euro väärtuses Vene varasid;

- Vene kohus kuulutas Azovi terroristlikuks organisatsiooniks;

- Ukraina relvajõud on Vene vägedelt tagasi võtnud üle tuhande asula, ütles presidendi kantselei asejuht Kõrõlo Tõmošenko teisipäeval;

- USA süüdistas Ukrainas Zaporižžja aatomielektrijaamas tegutsevaid Vene vägesid jaama kasutamises tuumakilbina;

- Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) andmeil paigutab Venemaa oma üksusi Ukrainas riigi idaosast lõunasse, jättes sellega Ukrainale võimaluse idas vastupealetungile minna;

- Läti parlamendi väliskomisjon kiitis teisipäeval heaks otsuse eelnõu, millega tunnistatakse Venemaa tegevuse Ukrainasterrorismiks ning Venemaa ise terrorismi toetavaks riigiks. Seim arutab dokumenti suure tõenäosusega 11. augustil erakorralisel istungil;

- Demokraatliku maailma jõudu on Ukraina lahingutes juba hästi tunda, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski;

- Venemaa lisas sissesõidukeelu nimekirja veel 39 britti;

- ÜRO: sõja algsest saadik on hukkunud 5327 ja haavata saanud 7257 tsiviilelanikku;

- Alates Venemaa kallaletungist on Ukraina läänepiiril registreeritud kümme miljonit riigist väljumise juhtumit, teatas ÜRO põgenikeagentuur teisipäeval;

- Ukraina peastaabi sõnul on viimased rünnakud Donetski oblastile tagasi tõrjutud;

- Ukraina kaitsejõudude igapäevase Venemaa sõjakaotuste hinnangu kohaselt oli viimane ööpäev suhteliselt rahulik.

Ukrainlased alustasid Donetskis kohustuslikku evakuatsiooni

Ukraina ametiisikud teatasid, et alustasid Donetski oblastis tsiviilisikute kohustuslikku evakuatsiooni. Esimene rong Kropõvnõtskõist lahkus koos naiste, laste ja vanuritega täna hommikul, teatas Telegrami kaudu Ukraina asepeaminister Irika Veršuk.

Donetski oblasti sõjalise administratsiooni juht Pavlo Kõrõlenko teatas samuti rongide kaudu evakuatsiooni algusest. Rongid väljuvad Kõrõlenko sõnul iga kahe päeva tagant.

Viis Ukraina välisvõitlejat on Donetskis separatistide poolt kohtu alla pandud

Mariupolis Ukraina relvajõudude raames võidelnud viis välisriikide vabatahtlikku on Donetski rahvavabariigi kohtu alla antud. Välismaalasi süüdistatakse palgasõdurluses.

Üks kohtualune on rootslane, üks horvaat ja ülejäänud kolm on britid.

Varasemalt on separatistide kohtus süüdi mõistatud üks Maroko ja üks Ühendkuningriigi kodanik. Mõlema määrati surmanuhtlus.

Belgia külmutas 50 miljardi euro väärtuses Vene varasid

Belgia valitsus on otsustanud külmutada 50,5 miljardi euro väärtuses Vene kodanikele, ettevõtete ja teiste organisatsioonide varasid. Varasemalt külmutas Belgia 3,5 miljardi euro väärtuses Venemaaga seotud varasid, teatas Flaami ajaleht De Morgen.

Külmutatud varad kuuluvad 1229 isikule ja 110-le erinevale organisatsioonile. Sanktsioneeritute hulgas on nii Vene poliitikuid, oligarhe, pankasid kui ka ettevõtteid.

Vene kohus kuulutas Azovi terroristlikuks organisatsiooniks

Vene ülemkohus kuulutas teisipäeval Azovi rügemendi terroristlikuks organisatsiooniks, teatas Reutersi korrespondent.

Venemaa on korduvalt Azovi üksuse olemasolu näitel väitnud, et Ukrainat kontrollivad fašistid ja Venemaa on sunnitud Ukraina denatsifitseerima.

Ukraina väitel on vabastatud üle tuhande asula

Ukraina relvajõud on Vene vägedelt tagasi võtnud üle tuhande asula, ütles presidendi kantselei asejuht Kõrõlo Tõmošenko teisipäeval.

"Tänase seisuga on deokupeeritud juba 1054 asulat. Operatiivsed taastamistööd jätkuvad kõigil Vene okupatsioonist vabanenud aladel," ütles Tõmošenko teisipäeval toimunud briifingul.

Tõmošenko sõnul on lepingud juba sõlmitud ja ehitustööd alanud Eesti valitsuse rahastatava uue lasteaia ehitamiseks Žõtomõri oblastis Ovrutšis.

Samal ajal on UNICEFi vahendusel Ukrainas alanud varjendite remont Kiievi, Lvivi ja Tšernigivi oblasti koolides. Üldse on plaanis taastada üle 50 kooli ja lasteaia.

Blinken: Vene väed kasutavad aatomijaama tuumakilbina

Washington on sügavalt mures, et Venemaa kasutab Zaporižžja tuumajaama sõjaväebaasina ja tulistab sealt ümbruskonnas asuvaid Ukraina üksusi, ütles Blinken esmaspäeval ajakirjanikele. "Loomulikult ei saa ukrainlased vastu tulistada, kuna see võiks kaasa tuua kohutava õnnetuse seoses tuumajaamaga," tõdes Blinken, lisades, et Venemaa tegevus on "vastutustundetuse tipp"

Venemaa on läinud kaugemale inimkilpide kasutamisest, lisas Blinken ja nimetas Moskva tegevust Ukraina aatomijaamas tuumakilbiks.

Venemaa esindus ÜRO-s lükkas USA kriitika tagasi, kinnitades, et tema vägede tegevus ei sea ohtu tuumajaama turvalisust.

Vene väed Zaporižžja tuumaelektrijaama väravas Autor/allikas: SCANPIX / AFP

Ukraina juhid on varem korduvalt süüdistanud Venemaad, et see paigutab tuumajaama territooriumile oma vägesid ja ladustab seal laskemoona.

Blinken rõhutas, et Zaporižžja jaama tuleks lubada Rahvusvahelise Aatomienergia Assotsiatsiooni (IAEA) vaatlejad.

Instituut: Vene vägede ümberpaigutamine annab võimaluse Ukrainale

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) andmeil paigutab Venemaa oma üksusi Ukrainas ümber, tuues neid riigi idaosast, Donetski oblastist lõunasse, jättes sellega Ukrainale võimaluse idas vastupealetungile minna.

Vägede äratoomine Donetski oblastist tähendab, et Venemaa peatab oma pealetungi Slovajnski linnale, märkis USA mõttekoda ISW.

Instituudi hinnangul meenutab praegune olukord seda, kui Venemaa viis osa oma vägesid Zaporižžja ja Hersoni oblastist Luhanski oblastisse, et seal survet tugevdada. Selline vägede ümberpaigutamine jätab nüüd Ukrainale võimalused alustada Donetski oblastis vasturünnakuid, märkis ISW.

Ukraina üksused on saavutanud mõningast edu riigi lõunaosas, pannes Venemaa hõivatud positsioonidelt taganema.

Läti parlament hakkab menetlema Venemaa terroritoetajaks kuulutamist

Läti parlamendi väliskomisjon kiitis teisipäeval heaks otsuse eelnõu, millega tunnistatakse Venemaa tegevuse Ukraina ja selle elanike vastu terrorismiks ning Venemaa ise terrorismi toetavaks riigiks. Seim arutab dokumenti suure tõenäosusega 11. augustil erakorralisel istungil, vahendas Läti rahvusringhäälingu veebiportaal.

Seimi täiskogule saadetud otsuse eelnõus öeldakse, et Venemaa ründab sihikindlalt Ukraina tsiviilelanikkonda, kasutades kannatusi ja hirmutamist vahendina, et üritada demoraliseerida Ukraina rahvast ja relvajõude, halvata Ukraina riiki, püüdes Ukrainat okupeerida. Saadikud märkisid, et Venemaa viib seda vägivalda poliitiliste eesmärkide saavutamiseks.

Komisjoni liikmed mõistsid kategooriliselt hukka Venemaa sõjalise agressiooni ja ulatusliku sissetungi Ukrainasse, mis viiakse läbi Valgevene valitseva režiimi toetusel ja osalusel, ning kutsusid üles ka Euro-Atlandi kogukonda ja teisi liitlased tugevdama ja kehtestama kiiresti Venemaa Föderatsiooni vastu ulatuslikud sanktsioonid, et peatada Vene armee võime jätkata sõjalist agressiooni Ukrainas.

Komisjoni heakskiidetud avaldus sisaldab üleskutset teistele riikidele väljendada samasugust suhtumist Venemaasse – tunnustada seda otseselt terrorismi toetava riigina, ütles komisjoni esimees Richard Kols. Ta selgitas, et komisjon palub seimil resolutsioon vastu võtta järgmisel istungil. Suure tõenäosusega juhtub see 11. augustil.

Zelenski: demokraatliku maailma jõudu on Ukraina lahingutes tunda

Demokraatliku maailma jõudu on Ukraina lahingutes juba hästi tunda, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski esmaspäeva õhtul tehtud videopöördumises.

Tema sõnul käivad praegu ägedad lahingud nii riigi idaosa Donbassi regioonis, põhjas Harkivi oblastis kui ka lõunas.

"Ukraina suurtükivägi ja luure on teinud juba palju selleks, et vähendada okupandi tulejõudu. Ja seda on tunda," rääkis Zelenski. Ta tänas Ukraina sõjaväelasi Vene üksuste logistikakanalite, ladude ja laskemoona hävitamise ning Ukraina rahvusvahelisi partnereid moodsate suurtüki- ja raketisüsteemide tarnimise eest.

"Demokraatliku maailma jõudu on Ukraina lahinguväljadel viimastel nädalatel hästi tunda," märki president.

Venemaa lisas keelunimekirja 39 britti

Vene välisministeerium teatas esmaspäeval veel 39 Briti kodaniku lisamisest nende nimekirja, kellel on keelatud Venemaale siseneda.

Sanktsioonide alla pandi muuhulgas Ühendkuningriigi endine peaminister David Cameron, leiboristliku partei liider Keir Starmer, ajakirjanikud Piers Morgan ja Robert Peston.

Sissesõidukeeld on suunatud nende vastu, kes väidetavalt "toetavad Londoni vaenulikku kurssi" Venemaa suhtes, öeldi Vene välisministeeriumi teates.

ÜRO: sõja algsest saadik on hukkunud 5327 ja haavata saanud 7257 tsiviilelanikku

ÜRO teatas esmaspäeval, et nende arvestuse kohaselt on alates Vene vägede sissetungist 24. veebruaril Ukrainas hukkunud 5327 ja haavata saanud 7257 tsiviilelanikku.

Juulikuu jooksul registreeriti 355 inimese surm, 1100 haavatasaamine.

Enamus inimohvreid on tingitud plahvatustest, mille on põhjustanud raskesuurtükkide tuli, erinevad raketid või lennukitelt heidetud pommid, märkis ÜRO oma ülevaates.

Sõja puhkemise järel on registreeritud 10 miljonit Ukrainast lahkumist

Alates Venemaa kallaletungist on Ukraina läänepiiril registreeritud kümme miljonit riigist väljumise juhtumit, teatas ÜRO põgenikeagentuur teisipäeval.

Kokku on agentuur alates 24. veebruarist fikseerinud 10 107 957 piiriületust.

Väljumiste arv ei pruugi siiski tähendada riigist lahkunute arvu, kuna osa sõjapõgenikke on riiki naasnud ja paljud ületanud piiri mitu korda.

Ukraina: Rünnakud Donetski oblastile on tagasi tõrjutud

Ukraina peastaabi teatel tõrjuti Vene rünnakud Bahmuti, Avdiivka ja Kramatorski peale Donetski oblastis. Peastaabi sõnul paigutasid Vene väed Bairaki ja Dementiivka külade lähistele Harkivi oblastis.

Hersoni oblastis tõmbusid Vene sõdurid tagasi peale ebaedukat rünnakut Trudoboliubivka külale, teatas Ukraina armee.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 41 170 (võrdlus eelmise päevaga +140);

- tankid 1768 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 4014 (+3);

- lennukid 223 (+0);

- kopterid 191 (+1);

- suurtükisüsteemid 936 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 259 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 117 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 739 (+3);

- tiibraketid 174 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2914 (+2);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 82 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Bahmuti ja Krõvõi Rihi rinnetel.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.