USA süüdistab Venemaad Ukraina aatomijaama kasutamises tuumakilbina

Oluline 2. augustil kell 7.30:

- USA süüdistas Ukrainas Zaporižžja aatomielektrijaamas tegutsevaid Vene vägesid jaama kasutamises tuumakilbina;

- Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) andmeil paigutab Venemaa oma üksusi Ukrainas riigi idaosast lõunasse, jättes sellega Ukrainale võimaluse idas vastupealetungile minna;

- Demokraatliku maailma jõudu on Ukraina lahingutes juba hästi tunda, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski;

- Venemaa lisas sissesõidukeelu nimekirja veel 39 britti;

- ÜRO: sõja algsest saadik on hukkunud 5327 ja haavata saanud 7257 tsiviilelanikku.

Blinken: Vene väed kasutavad aatomijaama tuumakilbina

Washington on sügavalt mures, et Venemaa kasutab Zaporižžja tuumajaama sõjaväebaasina ja tulistab sealt ümbruskonnas asuvaid Ukraina üksusi, ütles Blinken esmaspäeval ajakirjanikele. "Loomulikult ei saa ukrainlased vastu tulistada, kuna see võiks kaasa tuua kohutava õnnetuse seoses tuumajaamaga," tõdes Blinken, lisades, et Venemaa tegevus on "vastutustundetuse tipp"

Venemaa on läinud kaugemale inimkilpide kasutamisest, lisas Blinken ja nimetas Moskva tegevust Ukraina aatomijaamas tuumakilbiks.

Venemaa esindus ÜRO-s lükkas USA kriitika tagasi, kinnitades, et tema vägede tegevus ei sea ohtu tuumajaama turvalisust.

Ukraina juhid on varem korduvalt süüdistanud Venemaad, et see paigutab tuumajaama territooriumile oma vägesid ja ladustab seal laskemoona.

Blinken rõhutas, et Zaporižžja jaama tuleks lubada Rahvusvahelise Aatomienergia Assotsiatsiooni (IAEA) vaatlejad.

Instituut: Vene vägede ümberpaigutamine annab võimaluse Ukrainale

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) andmeil paigutab Venemaa oma üksusi Ukrainas ümber, tuues neid riigi idaosast, Donetski oblastist lõunasse, jättes sellega Ukrainale võimaluse idas vastupealetungile minna.

Vägede äratoomine Donetski oblastist tähendab, et Venemaa peatab oma pealetungi Slovajnski linnale, märkis USA mõttekoda ISW.

Instituudi hinnangul meenutab praegune olukord seda, kui Venemaa viis osa oma vägesid Zaporižžja ja Hersoni oblastist Luhanski oblastisse, et seal survet tugevdada. Selline vägede ümberpaigutamine jätab nüüd Ukrainale võimalused alustada Donetski oblastis vasturünnakuid, märkis ISW.

Ukraina üksused on saavutanud mõningast edu riigi lõunaosas, pannes Venemaa hõivatud positsioonidelt taganema.

Zelenski: demokraatliku maailma jõudu on Ukraina lahingutes tunda

Demokraatliku maailma jõudu on Ukraina lahingutes juba hästi tunda, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski esmaspäeva õhtul tehtud videopöördumises.

Tema sõnul käivad praegu ägedad lahingud nii riigi idaosa Donbassi regioonis, põhjas Harkivi oblastis kui ka lõunas.

"Ukraina suurtükivägi ja luure on teinud juba palju selleks, et vähendada okupandi tulejõudu. Ja seda on tunda," rääkis Zelenski. Ta tänas Ukraina sõjaväelasi Vene üksuste logistikakanalite, ladude ja laskemoona hävitamise ning Ukraina rahvusvahelisi partnereid moodsate suurtüki- ja raketisüsteemide tarnimise eest.

"Demokraatliku maailma jõudu on Ukraina lahinguväljadel viimastel nädalatel hästi tunda," märki president.

Venemaa lisas keelunimekirja 39 britti

Vene välisministeerium teatas esmaspäeval veel 39 Briti kodaniku lisamisest nende nimekirja, kellel on keelatud Venemaale siseneda.

Sanktsioonide alla pandi muuhulgas Ühendkuningriigi endine peaminister David Cameron, leiboristliku partei liider Keir Starmer, ajakirjanikud Piers Morgan ja Robert Peston.

Sissesõidukeeld on suunatud nende vastu, kes väidetavalt "toetavad Londoni vaenulikku kurssi" Venemaa suhtes, öeldi Vene välisministeeriumi teates.

ÜRO: sõja algsest saadik on hukkunud 5327 ja haavata saanud 7257 tsiviilelanikku

ÜRO teatas esmaspäeval, et nende arvestuse kohaselt on alates Vene vägede sissetungist 24. veebruaril Ukrainas hukkunud 5327 ja haavata saanud 7257 tsiviilelanikku.

Juulikuu jooksul registreeriti 355 inimese surm, 1100 haavatasaamine.

Enamus inimohvreid on tingitud plahvatustest, mille on põhjustanud raskesuurtükkide tuli, erinevad raketid või lennukitelt heidetud pommid, märkis ÜRO oma ülevaates.