Soomlaste suurimaks mureks tõusis sõjahirm

Soomlaste hulgas on vähenenud mure kliimamuutuste pärast ning Venemaa agressiooni järel Ukrainas on järsult kasvanud sõjahirm, selgub rahvusringhäälingu Yle tellitud uuringust.

Hirm võimaliku sõja ees Venemaaga ning rahvusvahelise olukorra pingestumine on soomlaste suurimad mured, selgus aprilli esimeses pooles läbi viidud uuringu "Soomlaste hirmud ja unistused" tulemustest, mida Yle teisipäeval tutvustas.

Kui 2020. aastal tundis sõjahirmu umbes 9 protsenti soomlastest ning rahvusvahelise poliitika põhjustatud raskusi Soome jaoks pelgas umbes 13 protsenti, siis 2022. aastal kartis mõlemat umbes 46 protsenti uuringus osalenutest, selgub Yle avaldatud graafikust.

Seni kõige rohkematele muret valmistanud eakate hoolekanne langes kolmandaks – seda nimetas umbes 43 protsenti vastanutest. Ebavõrdsuse ja ühiskonna lõhestumise pärast muretseb umbes 34 ja kliimamuutuste pärast 33 protsenti vastanutest.

Yle tõdeb, et sõda Ukrainas on muutnud soomlaste turvatunnet.

Uuringust selgub ka, et sõja julgeoleku pärast laiemalt muretsevad enim kõige vanemad inimesed. Üle 60-aastastest tunnistas sõjahirmu umbes 59 protsenti, 45-59-aastastest 45 protsenti, 30-44-aastastest 35 protsenti ja 15-29-aastastest 40 protsenti.

Oulu ülikooli ajalooprofessor Kari Alenius ütles Yle-le, et vanemad inimesed kardavad sõda rohkem, kuna mäletavad veel külma sõja aegseid hirme ning seda, kuidas tuumasõja puhkemist peeti päriselt võimalikuks.

Aleniuse hinnangul mõjutas selline olukord ka soomlaste toetuse kasvu NATO-ga liitumisele ning eeldatavasti peaks liikmestaatus vähendama nende muresid, ehkki Venemaa sõda jääb taustal nende teadvust mõjutama.

Professori sõnul pannakse Soome ühiskonna vastupanuvõime lähikuudel proovile, eriti kui majandus hakkab langema.

Uuringus esitatud küsimusele, kui tähtis on tema jaoks rahu, vastas 81 protsenti vastanutest, et see on nende jaoks väga tähtis. See oli kõige enam tähtsustatud valdkond küsitluses.

Uuring soomekeelsete Soome kodanike seas viidi läbi 29. märtsist kuni 18. aprillini. Veebiküsitlusele vastas 2033 inimest.