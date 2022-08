Guterres: tuumahävitus on vaid ühe valearvestuse kaugusel

Maailm on ainult ühe eksituse kaugusel tuumasõjast ning suurimas ohus pärast külma sõda, ütles ÜRO peasekretär Antonio Guterres.

"Meid on siiani saatnud erakordne õnn," ütles Guterrres tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga (NPT) ühinenud riikide konverentsi avamisüritusel. "Inimkond on ainult ühe valestimõistmise, ühe valearvestuse kaugusel tuumahävingust," lisas maailmaorganisatsiooni juht.

NPT sõlmiti 1968. aastal pärast Kuuba raketikriisi, mida on peetud hetkeks, kui maailm oli kõige lähemal tuumasõjale.

Leping on mõeldud selleks, et ära hoida tuumarelvade levik rohkematesse riikidesse kui praegused tuumariigid. Sellega on ühinenud sisuliselt kõik maailma riigid, sealhulgas ka viis suurimat tuumajõudu, peale India, Pakistani, Iisraeli ja Põhja-Korea, millel kõigi valduses praeguseks tuumarelvad peaks olema.

Guterres märkis, et senine õnn, mis on maailma säästnud tuumasõjast ei pruugi kestma jääda ning ta kutsus seepärast tegutsema tuumarelvade kaotamise nimel.

"Õnn ei saa olla strateegia. See ei ole ka kaitsekilp geopoliitiliste pingete eest, mis võivad kasvada tuumakonfliktiks," rääkis ÜRO tegevjuht. Guterres viitas kõige ohtlikemate konfliktidena Venemaa agressioonile Ukrainas, pingetele Korea poolsaarel ja Lähis-Idas.

Venemaad on laialdaselt kritiseeritud pingete suurendamise eest seoses tema agressiooniga Ukrainas. Vene president Vladimir Putin pani suure osa Vene tuumajõududest pärast rünnaku algust kõrgendatud valmisolekusse. Samuti hoiatas ta igaüht, kes takistab Venemaad, "ennenägematute tagajärgede eest". Vene tuumarelva kasutamise strateegia näeb ette nende kasutamise juhul, kui riigi eksistents satub ohtu.

Ehkki Putin kinnitas oma kirjas Guterresile, et tuumasõjas ei saa olla võitjaid, pälvis Moskva NPT konverentsil siiski laialdast kriitikat.

USA välisminister Antony Blinken süüdistas Venemaad relvatäristamises ning viitas sellele, et kui Ukraina 1994. aastal sinna Nõukogude Liidu ajast jäänud tuumarelvadest loobus, siis sai ta julgeolekugarantiid muuhulgas ka Venemaalt.

"Millise sõnumi saadab see ükskõik millisele riigile maailmas, kes mõtleb sellele, et vajab tuumarelvi enda kaitseks? Võimalikest kõige halvema," rääkis ta.