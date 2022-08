USA saatis Pelosi Taiwani-visiidi taustal saare lähistele neli sõjalaeva

Ajal, kui teisipäeval on Taiwanile oodata USA kongressi esindajatekoja spiikrit Nancy Pelosit, viis Ameerika Ühendriikide merevägi Taiwani lähistele neli sõjalaeva. Suhted USA ja Hiina vahel, mis peab Taiwanit oma lahkulöönud provintsiks, on Pelosi võimaliku Taiwani-visiidi eel pingestunud.

"Samal ajal kui need laevad suudavad vastata igasugusele sündmuste arengule, on see ka rutiinne ümberpaigutamine," ütles anonüümsust palunud USA ametnik uudisteagentuurile Reuters.

Taiwanist itta suundusid lennukikandja USS Ronald Reagan, tiibrakettidega varustatud ristleja USS Antietam, miinilaev USS Higgins ja dessantlaev USS Tripoli.

Korduvalt Hiina-kriitiliste avaldustega esinenud Pelosi peaks Taivanile saabuma teisipäeva õhtul, ütlesid spiikri Aasia-turneega kursis olevad ametnikud Reutersile. USA on tõrjunud Hiina kriitika Pelosi visiis suhtes, öeldes, et ei lase ennast Pekingi "relvatäristamisest" hirmutada.

USA laevade kohaletoomine järgnes teadetele nii Hiina kui Taiwani sõjaliste tegevuste aktiviseerumisest Pelosi visiidi eel.

Teisipäeva hommikul lendasid Taiwani saare ja mandri vahel paiknevate vete keskjoone lähistel Hiina hävitajad ning joone lähedal paiknes ka mitu Hiina sõjalaeva. Ühe anonüümse allika sõnul lendasid Hiina sõjalennukid korduvalt provokatiivselt kahe vaenupoole eraldusjooneni ja pöördusid siis tagasi. Samal ajal viibisid piirkonnas ka Taiwani sõjalennukid.

Tavaliselt ei ületa kumbki pool seda mõttelist joon, märkis Reuters.

Taiwani kaitseministeerium teatas teisipäeval, et neil on saare lähistel toimuvast sõjalisest tegevusest täielik ülevaade ja nad saadavad täiendavaid vägesid vastavalt "vaenlase ohule".

Ministeerium tugevdas alates teisipäeva hommikust kuni neljapäeva lõunani oma valmisolekutaset, teatas saare ametlik uudisteagentuur, viidates tuvastamata allikatele.

Hiina kaguosas asuvas Xiameni linnas, mis asub Taiwani väina ääres ja kus paiknevad suured sõjaväeüksused, teatasid kohalikud elanikud soomusmasinate liikumisest ja postitasid selle kohta veebis fotosid.

Hiina sotsiaalmeedia kihas üheaegselt nii hirmust võimaliku konflikti puhkemise pärast kui ka patriotismist võimaliku Taiwani allutamise väljavaate suhtes.

Alates eelmisest nädalast on Hiina armee Lõuna-Hiinas meres ja Kollases meres läbi viinud erinevaid õppusi, sealhulgas õppusi koos lahinglaskmistega.

Mõned regiooni militaaranalüütikud on öelnud, et mõlema poole sõjaväeüksuste positsioonidele toomine pingelisel ajal suurendab konflikti riski, isegi kui kumbki pool seda tegelikult ei soovi.