Koalitsiooni hääled kultuurikomisjoni juhi valimisel ei pidanud

Uue võimuliidu kokkuleppe kohaselt peaks kultuurikomisjoni juhi positsioon kuuluma Reformierakonnale.

Must ja Kersna kogusid nii valimiste esimeses kui ka lisavoorus võrdselt hääli ning esimees ja aseesimees selgitati liisuheitmisega.

Kultuurikomisjoni kuuluvad Aadu Must (KE), Helle-Moonika Helme (EKRE), Jaak Juske (SDE), Liina Kersna (RE), Signe Kivi (RE), Heidy Purga (RE), Siim Kiisler (fraktsioonitu), Viktoria Ladõnskaja-Kubits (I) ja Marko Šorin (KE).

Arvestades, et Siim Kiisler on fraktsioonitu, jagunes koalitsiooni-opositsiooni häälte vahekord seega 5:3 koalitsiooni kasuks. Tegelikkuses jagunesid aga hääled 4:4, kuna üks liige lasi hääletuskasti kehtetu sedeli.

Kiisler ütles ERR-ile, et hääletas Kersna kandidatuuri vastu. Ladõnskaja-Kubits kinnitas, et jättis hääletamata.

"Minu jaoks oli üllatus see, et Reformierakond esitas Liina Kersna kandidatuuri, sest Liina Kersna on ise öelnud, et võtab segaduste eest riigihankega poliitilise vastutuse. Ma ei tea, mida tema poliitilise vastutuse all silmas peab, kui ta järjest kõrgetele kohtadele edasi kandideerib," ütles Kiisler.

Kiisleri sõnul hääletas ta vastu, kuna tema hinnangul käitus Reformierakond nii, nagu on tavaliselt oodatud Keskerakonnalt. "Keskerakond sokutab inimesi, kellel on kriminaalasjadega pahandused kaelas erinevatele tähtsatele kohtadele. Minu arvates Reformierakond ei peaks seda tegema. Olen selles suhtes väga pettunud Reformierakonnas," sõnas Kiisler.

Ladõnskaja-Kubitsa sõnul on see poliitilise kultuuri küsimus. "Liina Kersna astus ministri kohalt tagasi, sest oli algatatud kriminaalmenetlus ja tema ise arvas, et see oli piisavalt suur põhjus tagasi astuda. Miks siis lõppkokkuvõttes otsustab endine minister mitte tagasi astuda, vaid edasi liikuda. Parlamentaarses riigis arvestame sellega, et komisjoni juhi positsioon on isegi kõrgem võrreldes ministri positsiooniga," rääkis ta.

Koalitsioonipartnerid olid Ladõnskaja-Kubitsa sõnul teavitatud, et tegemist on tundliku küsimusega ja samuti oli teada tema positsioon kandidaadi osas. "Lõppkokkuvõttes ma arvangi, et Reformierakonnas on häid eksperte, kes saaksid selle positsiooniga suurepäraselt hakkama. Kindlasti ma pean lugu koalitsioonikokkuleppest, et see koht peaks minema reformierakondlaste kätte, aga küsimus on selles, kes neist võiks täita seda positsiooni," ütles ta.

Teisipäevase komisjoni istungi alguses tegi Ladõnskaja-Kubits ka ettepaneku seada kandidaadina üles Heidy Purga.

Komisjoni istungil Musta asendanud Tõnis Mölderi (KE) sõnul näitas komisjoni istung, et koalitsioonis on ebakõlad. "Tuleb tunnustada neid saadikuid, kelle meelest ei ole kriminaaluurimise all olev Liina Kersna sobiv inimene kultuurikomisjoni juhtima. Haridusministrina langetatud otsused testihanke korraldamisel tekitasid palju küsitavusi ja tema Kaja Kallase toel upitamine juhtivale kohale mõjub äärmiselt küünilisena."

Kokku on riigikogus alatisi komisjone 11, teised komisjonid said uued esimehed möödunud nädalal.