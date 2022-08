Iraani maalihetes sai 69 inimest surma

Vähemalt 69 inimest on Iraanis maalihete tõttu hukkunud, vahendab CNN . Viimastel nädalatel on tugev vihm tinginud mitmel pool riigis maalihkeid.

Iraani kriisihaldusorganisatsiooni esindaja Nezhad Jahani sõnul on praegu vähemalt 45 inimest Teheranis ja veel kolmes provintsis jätkuvalt kadunud. Riigis on hiljutistest üleujutustes kahjustada saanud 20 000 elamut.

Tugevad üleujutused on Iraani Farsi uudisteagentuuri teatel tabanud riigis 20 provintsi, sh Teherani regiooni, kus asub samanimeline riigi pealinn.

Iraani punase poolkuu teatel on üleujutustest mõjutatud üle 60 000 inimese.

Iraani ilmateenistus hoiatas, et mitmes provintsis on oodata tugeva vihma jätkumist. Iraanis on viimased kaks nädalat olnud tugevat vihmad ja sellest tingitud maalihked.

Teadlaste sõnul on tugevate üleujutuste juhtumise tõenäosus kliimamuutuste tõttu kasvanud.