Kolmapäev toob mõnel pool üle 25 kraadi sooja

Kolmapäeva öösel on taevas vähese või vahelduva pilvisusega. Mitmel pool tekib udu ja võib ka uduvihma tibutada. Tuul puhub läänekaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11 kuni 15 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Paiguti on jätkuvalt udu. Tuul pöördub lõunakaarde ning puhub kiirusega 2 kuni 8 meetrit sekundis. Soojakraadid on 14 ja 17 vahel.

Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Tuul puhub lõunakaarest kiirusega 3 kuni 9 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 12 meetrit meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20 kraadist Pärnus kuni 26 kraadini pealinnas.

Õhtul on taevas valdavalt selge ning sajuta. Tuul puhub jätkuvalt lõunakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja tuleb 19 kuni 23 kraadi.

Järgnevad päevad toovad kaasa taas päris suvised temperatuurid – neljapäeval ja reedel küündib õhusoe kohati pea 30 kraadini. Nädalavahetusel tuleb temperatuur aga pisut allapoole tagasi ning laupäeval on Eestis laialdaselt ka hoovihmavõimalus, mis pärastlõunal taandub itta.