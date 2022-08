Sõja 161. päev: Ukraina viljalaev läbis Türgis kontrolli ning suundus Liibanoni

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval, et hoolimata lääneriikide relvaabist on Vene vägedel tulejõus ülekaal. Eriti raske on olukord Donbassis. Kolmapäeval läbis esimene ekspordileppe alusel Ukrainast väljunud viljalaev Türgis kontrolli ning suundub edasi Liibanoni poole.

Oluline 3. augustil kell 22.20:

- ÜRO loob meeskonna, kes hakkab koguma teavet eelmisel nädalal Olenivkas toimunud vanglarünnaku kohta;

- Ukraina sõjaväe lõuna ringkonna teatel on Venemaa loomas löögirühma Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kodulinna Krõvõi Rihi ründamiseks;

- Ukraina viljalaev läbis edukalt inspektorite kontrollreidi;

- Guardian: Vene väed vangistavad sõdimisest keeldujad ja hoiavad neid ebaseaduslikult vahi all Ida-Ukrainas;

- Ukraina portaal: Aserbaidžaan annab Ukrainale lennukipomme;

- Ukraina relvajõud vabastasid veel seitse küla Hersoni oblastis;

- Briti luure hinnangul on Krimmi ja Hersoni raudteeühendus tõenäoliselt katkenud;

- ISW: Kinnitamata andmetel on Iraan saatnud Venemaale droone;

- Kiievi majanduskool: sõja kahju on üle 108 miljardi dollari;

- Ukraina soovitab Liibanonil arestitud Süüria viljalaeva vili Ukrainalt ära osta;

- Washingtoni sõnul ei pea Vene väited HIMARS raketisüsteemide hävitamisest Ukrainas paika;

- Zelenski: Hoolimata Lääne relvadest on Vene vägedel tulejõus ülekaal;

- Venemaa diplomaat: Venemaa ei kasuta Ukrainas tuumarelva;

- Ukraina hinnangul kaotasid Vene väed viimase ööpäeva jooksul 180 sõdurit. Kokku olevat Vene väed Ukraina peastaabi hinnangul kaotanud 41350 sõdurit.

ÜRO meeskond asub uurima vangla rünnakut Ukrainas

ÜRO loob teabekogumise meeskonna, et uurida eelmisel nädalal Olenivkas toimunud rünnakut vanglale, milles hukkusid ja sai vigastada kümned vangid. Paljud ohvrid olid Azovi rügemendi võitlejad, kes andsid ennast vangi Mariupolis pärast nädalatepikkusi kaitselahinguid.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres ütles kolmapäeval New Yorgis, et rünnaku uurimist on nõudnud nii Ukraina kui ka Venemaa. Ta lisas, et enne teabekogumismissiooni algust peavad Venemaa ja Ukraina nõustuma meeskonna plaaniga.

Guterres selgitas, et teabekogumismeeskond ei vii läbi kriminaaluurimist ning ÜRO otsib meeskonda sõltumatuid liikmeid.

Ukraina relvajõudude väitel korraldasid sihiliku rünnaku vanglahoonele Vene üksused. Samas lükkasid nad tagasi Venemaa väited, et vangla sai tabamuse Ukraina armee tulistatud raketiga.

Kolmapäeval väitis Ukraina kaitseministeeriumi luureosakond, et vanglahoone õhkimise viisid läbi Wagneri võitlejad.

Ukraina sõjavägi: Venemaa loob löögijõudu Krõvõi Rihi ründamiseks

Ukraina sõjaväe lõuna ringkonna staabi teatel on Venemaa hakanud looma löögirühma Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kodulinna Krõvõi Rihi ründamiseks.

Ukraina armee teatel võib Venemaa valmistuda uuteks pealetungioperatsioonideks Lõuna-Ukrainas. Lõuna staap kirjeldas olukorda pingelisena, öeldes, et Venemaa ründas teisipäeval piki rindejoont. Krõvõi Rih asub lõuna rindejoonest umbes 50 kilomeetri kaugusel.

"(Venemaa) on alustanud löögirühma loomist Krõvõi Rihi suunal. Samuti on üsna tõenäoline, et vaenlane valmistab ette vaenulikku vastupealetungi, mille järgnev plaan on jõuda Hersoni oblasti halduspiirini," ütles lõuna staap.

Venemaa kontrolli all on osa Ukraina lõunaosast, mille Moskva väed vallutasid täiemahulise invasiooni algfaasis. Kiiev on aga öelnud, et alustab piirkonnas vastupealetungi. Ukraina võimud on teatanud, et on Hersoni oblastis tagasi võtnud üle 50 asula.

Ukraina viljalaev läbis edukalt vaatlejate kontrolli

Ukrainast teele saadetud viljalaev läbis kolmapäeval Türgis inspekteerimise ning saab nüüd edasi suunduda Liibanoni, mis vilja ära ostab, teatas ÜRO.

Türgi, Ukraina, Venemaa ja ÜRO esindajad viisid Sierra Leoni lipu all sõitval kaubalaeval Razoni läbi kolm tundi kestnud kontrolli ning tegid selle käigus kindlaks, et laeva last ja meeskond vastavad enne selle väljumist Odessa sadamast viljavedu koordineerivale keskusele edastatud andmetele, teatas ÜRO.

Türgi kaitseministeerium teatas, et Ukraina toidu ekspordis mere kaudu kokku leppinud osapooled kontrollivad kolmapäeva hommikul laeva, mille pardal on 26 527 tonni maisi. Kontroll viidi läbi Türgi Musta mere rannikul, enne laeva lubamist Bosporuse väina.

Laev Razoni asus Odessa sadamast teele esmaspäeval.

Veel 27 laeva ootab kolmes Ukraina sadamas pääsu maailmamerele.

Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisine ulaştı ve gemide denetleme faaliyeti başladı. pic.twitter.com/kWKx0F5G32 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2022

Guardian: Vene väed vangistavad sõdimisest keeldujad

Briti ajaleht The Guardian teatas, et osad Vene ohvitserid on Ida-Ukrainas vangistanud sõdureid, kes on keeldunud Ukraina vastu sõdimast. Praegu on teated vähemalt neljast sõdurist, kes esitasid oma vangistamise kohta ametliku kirjaliku kaebuse. Sõdureid esindava Maksim Grenejuki sõnul hoiti vastu tahtmist kinni vähemalt 140 sõdurit.

Ühe sõduri kirjalikus kaebuses Vene võimudele augusti alguses kurdab sõdur, et tema "ülemused tegid taktikalisi ja strateegilisi vigu... ei hoolinud inimelu hoidmisest... [seega] tegin otsuse mitte jätkata sõjalises erioperatsioonis."

Vangi pandud sõduri sõnul valvas neid palgasõduritest koosnev Wagneri grupeering. Juhul kui vangistatud sõdurid oleksid püüdnud põgeneda, siis oleks nad maha lastud.

Kaebuse kirjutanud mehe sõnul ei esitatud neile kordagi ühtegi dokumenti, mille alusel selguks nende kinnipidamise õiguslik alus.

Juriidiliselt on lepingulistel sõduritel õigus oma lepingust taganeda ja Ukrainas mitte sõdida, kuna ametlikult ei ole Venemaa sõjas vaid viib läbi "sõjalist erioperatsiooni."

Ukraina portaal: Aserbaidžaan annab Ukrainale lennukipomme

Ukraina Poltaava oblasti portaali Bastion teatel on Aserbaidžaan valmis andma Ukrainale Su-25 hävituslennukitele sobivaid lennukipomme QFAB-250 LG. Aserbaidžaan kasutas neid pomme aktiivselt viimases sõjas Armeeniaga Mägi-Karabahhi pärast.

Portaali hinnangul saab pommiga sihtida sihtmärke, mis asuvad pommi vabaks laskmise positsioonist kuni 12 kilomeetri kaugusel. Selliselt kasutatuna oleks pommi sihtmärgi tabamise eksimusmäär 10 meetri piires.

Selliste lennukipommidega oleks Ukraina lennukid väljaspool Vene lühimaa õhutõrje mõju. Pommi arendasid välja ühiselt NATO liige Türgi ja Türgi liitlane Aserbaidžaan.

Ukraina relvajõud vabastasid veel seitse küla Hersoni oblastis

3. augusti hommikul pommitasid Vene väed Harkivi, Mõkolajivi ja Dnipropetrovski oblastit. Ukraina relvajõud vabastasid Hersonis veel seitse küla. Kokku on Hersonis vabastatud Vene vägede kontrolli alt 53 asulat, vahendab Ukrainska Pravda.

Ukraina allikate hinnangul ei ole piirkonnas viimased kaks kuud olnud ei mobiilsidet ega internetiühendust.

Briti luure: Krimmi ja Hersoni raudteeühendus on tõenäoliselt katkenud

Ühendkuningriigi regulaarses luureülevaates hinnatakse, et kuna Ukraina ründas edukalt Vene vägede moonarongi, siis on Hersoni ja Krimmi vahel olev raudteeühendus tõenäoliselt siiani taastamata. Vene väed suudavad tõenäoliselt raudteeühenduse paari päevaga taastada.

Vene väed on Ukraina vägede poolt hävitatud Antonivka silla kõrvale rajanud Dnepri jõe parvega ületamise teenuse tsiviilelanike tarbeks. Tõenäoliselt kasutavad Vene väed seda ka enda vägede transpordiks

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/GfaJRMrKv7



#StandWithUkraine pic.twitter.com/1I5Vh63lf8 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 3, 2022

Luureülevaate järgi on lahingute ägenedes oodata põgenikevoo suurenemist Hersoni oblastist.

ISW: Kinnitamata andmetel on Iraan saatnud Venemaale droone

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) vahendas sotsiaalmeedias avatud luureinfoga (OSINT) tegeleva konto väidet, et Iraan on juba saatnud Venemaale esimesed droonid. Samuti olevat saadetud Venemaale Iraani piloodid ja tehnikud, kellele õpetatakse Vene Su-35 lennukitega opereerimist ja nende parandamist.

ISW rõhutab, et seda väidet ei saa praegu kinnitada ega ümber lükata, kuid teade ühtib Venemaa ja Iraani suurenenud koostööga lennundusvaldkonnas. Juhul kui väide on tõene, siis näib, et Iraan saab Venemaalt droonide asemel Su-35 lennukeid.

Kiievi majanduskool: sõja kahju on üle 108 miljardi dollari

Kiievi majanduskooli hinnangul on alates veebruarist toimunud sõjategevuse tõttu majanduslik kahju Ukrainale ligikaudu 108,3 miljardit dollarit. Taastetöödeks läheks vaja ligikaudu 185 miljardit dollarit. Suurim osakaal taasterahast läheks elumajade taastamisele.

Ukraina soovitab Liibanonil arestitud Süüria viljalaeva vili Ukrainalt ära osta

Ukraina saatkond Liibanonis tegi Liibanoni valitsusele ettepaneku, et Liibanon võiks ära osta vilja, mis paikneb Liibanoni võimude poolt arestitud Süüria kaubalaevas. Laev peeti kinni 27. juulil kui Ukraina süüdistas, et tegemist on Ukrainast varastatud viljaga.

Ukraina saatkonna teatel soovitakse Liibanonilt turuhinnast kaks korda madalamat hinda.

Washingtoni sõnul ei pea Vene väited HIMARS raketisüsteemide hävitamisest Ukrainas paika

USA kaitseministeerium teatas teisipäeval, et Vene relvajõudude väited nagu Ukrainas oleks hävitatud kuus Ameerika Ühendriikide päritolu HIMARS mitmikraketiheitja relvasüsteemi ei pea paika.

Pentagoni kõneisiku Todd Breasseale sõnul on venelaste viimane väide järjekordne vale.

Vene kaitseminister Sergei Šoigu ütles teisipäeval Vene uudisteagentuur Interfaxile, et Vene väed on hävitanud kuus HIMARS süsteemi Ukrainas.

Vene väed väidatavalt tihti, et on hävitanud HIMARS süsteeme, kuid pole kordagi esitanud veenvaid tõendeid. Samuti väitis kaitseminister Šoigu, et Vene väed on hävitanud viis laevavastastu raketisüsteemi Harpoon ka 33 M777 haubitsat.

Zelenski: Hoolimata Lääne relvadest on Vene vägedel tulejõus ülekaal

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval, et hoolimata lääneriikide relvaabist jääb Ukraina Vene vägede tulejõule alla. Zelenski sõnul on see lahingutegevuses tuntav, eriti Donbassis. Zelenski nimetas Donbassi lahinguid põrguks, mida ei saa sõnadega kirjeldada.

Venemaa diplomaat: Venemaa ei kasuta Ukrainas tuumarelva

Venemaa diplomaat Vene välisministeeriumi tuumarelvade leviku tõkestamise ja relvastuskontrolli osakonnas Aleksander Trofimov kinnitas, et Venemaa kasutaks tuumarelva ainult kahel juhul: rünnaku puhul, kus Venemaa vastu kasutatakse massihävitusrelvi või konventsionaalne rünnak, kus on ohus Vene riigi püsimine.

Trofimovi sõnul ei puuduta need hüpoteetilised stsenaariumid Ukraina olukorda.

Diplomaat nimetas ka spekulatsioone, et Venemaa kasutaks tuumarelva reaalsusest irdunuks.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 41350 (võrdlus eelmise päevaga + 180);

- tankid 1774 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 4022 (+8);

- lennukid 223 (+0);

- kopterid 190 (+0);

- suurtükisüsteemid 939 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 259 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 118 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 740 (+1);

- tiibraketid 180 (+6);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2922 (+8);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 83 (+1).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Bahmuti ja Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.