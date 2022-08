Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval, et hoolimata lääneriikide relvaabist on Vene vägedel tulejõus ülekaal. Eriti raske on olukord Donbassis. USA sõnul ei pea paika Vene kaitseministri väited, et Ukrainas oleks hävitatud kuus USA päritolu HIMARS raketisüsteemi. Kolmapäeval inspekteeritakse Türgis esimest Ukrainast sõja algusest väljunud viljalaeva.

Kiievi majanduskool: sõja kahju on üle 108 miljardi dollari

Kiievi majanduskooli hinnangul on alates veebruarist toimunud sõjategevuse tõttu majanduslik kahju Ukrainale ligikaudu 108,3 miljardit dollarit. Taastetöödeks läheks vaja ligikaudu 185 miljardit dollarit. Suurim osakaal taasterahast läheks elumajade taastamisele.

Ukraina soovitab Liibanonil arestitud Süüria viljalaeva vili Ukrainalt ära osta

Ukraina saatkond Liibanonis tegi Liibanoni valitsusele ettepaneku, et Liibanon võiks ära osta vilja, mis paikneb Liibanoni võimude poolt arestitud Süüria kaubalaevas. Laev peeti kinni 27. juulil kui Ukraina süüdistas, et tegemist on Ukrainast varastatud viljaga.

Ukraina saatkonna teatel soovitakse Liibanonilt turuhinnast kaks korda madalamat hinda.

Washingtoni sõnul ei pea Vene väited HIMARS raketisüsteemide hävitamisest Ukrainas paika

USA kaitseministeerium teatas teisipäeval, et Vene relvajõudude väited nagu Ukrainas oleks hävitatud kuus Ameerika Ühendriikide päritolu HIMARS mitmikraketiheitja relvasüsteemi ei pea paika.

Pentagoni kõneisiku Todd Breasseale sõnul on venelaste viimane väide järjekordne vale.

Vene kaitseminister Sergei Šoigu ütles teisipäeval Vene uudisteagentuur Interfaxile, et Vene väed on hävitanud kuus HIMARS süsteemi Ukrainas.

Vene väed väidatavalt tihti, et on hävitanud HIMARS süsteeme, kuid pole kordagi esitanud veenvaid tõendeid. Samuti väitis kaitseminister Šoigu, et Vene väed on hävitanud viis laevavastastu raketisüsteemi Harpoon ka 33 M777 haubitsat.

Zelenski: Hoolimata Lääne relvadest on Vene vägedel tulejõus ülekaal

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval, et hoolimata lääneriikide relvaabist jääb Ukraina Vene vägede tulejõule alla. Zelenski sõnul on see lahingutegevuses tuntav, eriti Donbassis. Zelenski nimetas Donbassi lahinguid põrguks, mida ei saa sõnadega kirjeldada.

Venemaa diplomaat: Venemaa ei kasuta Ukrainas tuumarelva

Venemaa diplomaat Vene välisministeeriumi tuumarelvade leviku tõkestamise ja relvastuskontrolli osakonnas Aleksander Trofimov kinnitas, et Venemaa kasutaks tuumarelva ainult kahel juhul: rünnaku puhul, kus Venemaa vastu kasutatakse massihävitusrelvi või konventsionaalne rünnak, kus on ohus Vene riigi püsimine.

Trofimovi sõnul ei puuduta need hüpoteetilised stsenaariumid Ukraina olukorda.

Diplomaat nimetas ka spekulatsioone, et Venemaa kasutaks tuumarelva reaalsusest irdunuks.

Kolmapäeval inspekteerivad Vene, Ukraina, Türgi ja ÜRO esindajad esimest Ukraina viljalaeva

Türgi kaitseministeerium teatas, et Ukraina toidu ekspordist mere kaudu kokku leppinud osapooled kontrollivad kolmapäeva hommikul üle maisi täis laeva, mis teisipäeva õhtul Ukrainast Türki jõudis.

Veel 27 laeva ootab kolmes Ukraina sadamas pääsu maailmamerele.