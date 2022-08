Lähipäevad toovad soojust juurde

Neljapäeva öösel on mandril selge või õhukese pilvekihiga enamasti sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 18 kraadi.

Hommikul on saartel ja läänerannikul pilvi ja võib ka üksik vihmasabin tulla. Suurem osa maast on selge ja sajuta. Lõuna- ja edelatuulel on kiirust 2 kuni 7, looderannikul puhanguid 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16 kuni 20 kraadi.

Päeval on päikest, mida varjutavad harvad pilverüngad. Üksik vihmasabin pole välistatud, aga see õiget saju mõõtu välja ei anna. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 22 kuni 28 kraadi.

Õhtul on kas päris selge või üksikute kõrgete pilvelaikudega ja kuiv. Puhub mõõdukas lõuna- ja edelatuul. Õhutemperatuur on 21 kuni 24 kraadi.

Reede tuleb kuum ja päikeseline, mida tuhmistab vaid õhuke pilvevine.

Laupäeval liigub üle Eesti madalrõhulohk ühes vihmapilvedega ja selle järel tuleb värskus, milles päevasoe jääb 20 kraadi ümbrusse.

Öö vastu pühapäeva on juba selge ja jahe, päev mõne vihmahoo ja mõõduka suvesoojaga.

Esmaspäevast alates hoiab tugevnev kõrgrõhuala Eestit suuremast sajust. Ööd on jahedad, päevasooja tuleb tasakesi juurde.