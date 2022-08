Oluline 4. augustil kell 11.45:

- Vene relvajõud tulistasid ööl vastu neljapäeva Harkivi linna Ukrainas õhutõrjerakettidega C-300, mis saadeti välja Venemaa Belgorodi oblastist;

- Zelenski lükkas tagasi Schröderi väited Venemaa soovist pidada rahukõnelusi;

- Zelenski ütles, et sooviks rääkida otse Hiina presidendi Xi Jinpingiga, et püüda lõpetada sõda Venemaaga;

- Kui lääs ei kiirenda relvade andmist Ukrainale, siis võib Venemaa saada sõjategevuses ülekaalu, ütles Kiievis Ukraina liidritega kohtunud välisminister Urmas Reinsalu;

- Valge Maja ametnikud usuvad, et Venemaa valmistub võltsima Olenivka vanglapõlengu asitõendeid enne, kui rahvusvahelised vaatlejad mitmekümne Ukraina sõjavangi hukkumiskohale jõuavad.

- Ukraina suurendas viljatoodangu prognoosi;

- Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri väljendas muret Vene vägede valduses oleva Ukraina Zaporižžja tuumajaama olukorra pärast;

- Ukraina regulaarse ülevaate kohaselt kaotasid Vene väed viimase ööpäevaga 150 sõjaväelast, 15 tanki, neli jalaväe soomukit, seitse suurtükki ja 38 muud sõidukit.

Venemaa tulistas öösel Harkivit õhutõrjerakettidega

Vene relvajõud tulistasid ööl vastu neljapäeva Ukraina kirdeosas asuvat Harkivi linna õhutõrjerakettidega C-300, mis saadeti välja Venemaa Belgorodi oblastist.

"Öises raketilöögis Harkivile sai kahjustada üks ettevõte. Tekkis kaks kraatrit läbimõõduga 7-8 meetrit," teatas Harkivi oblasti prokuratuur. "Esialgsetel andmetel tulistati rakrtid S-300 välja Venemaa Belgorodi oblastist," lisati pressiteates.

Teates ei mainitud, kas rünnakus ka inimesed viga said.

Prokuratuur algatas uurimise sõjaseaduste ja -tavade rikkumise paragrahvi alusel.

S-300 on Venemaa maa-õhk-tüüpi raketikompleks, mis on mõeldud hävituslennukite ja tiibrakettide allatulistamiseks.

Venemaa on ka varem S-300 rakette maapealsete objektide ründamiseks Ukrainas.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Autor/allikas: SCANPIX / AFP

Zelenski lükkas tagasi Schröderi väited Venemaa soovist alustada rahuläbirääkimisi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lükkas tagasi Saksamaa kunagise kantsleri Gerhard Schröderi väited justkui sooviks Venemaa alustada rahuläbirääkimisi, öeldes, et rahust huvitatud riik ei koondaks vägesid uueks rünnakuks.

"Nad (Venemaa – toim.) aktiveerivad erinevaid emissare rääkima, justkui sooviks see terroristlik riik pidada läbirääkimisi," rääkis Zelenski kolmapäeva õhtul avaldatud videopöördumises. "Kui Venemaa tõesti sooviks reaalselt sõda lõpetada, siis ta ei koondaks praegu oma reserve Ukraina lõunaossa ega kataks Ukraina pinda massiliselt tapetud inimeste haudadega," ütles Ukraina liider.

"Ja üldse on vastik, kui Euroopa väärtusi kandvate riikide endised liidrid töötavad Venemaa heaks, kes nende väärtuste vastu võitleb," lisas Zelenski.

Saksa meedia avaldas kolmapäeval Schröderi sõnad, et Kreml soovib Ukrainaga konflikti lõpetamise osas taas läbi rääkida. Endine kantsler saab Venemaa presidendi Vladimir Putiniga hästi läbi ja külastas eelmine nädal Putinit Moskvas.

Schröderile vastas ka Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak, kes nimetas ekskantslerit Vene õukonna hääletoruks. Podoljak rõhutas, et ÜRO ja Türgi vahendusel sõlmitud viljalepe ei too kaasa laiemaid rahukõnelusi.

"Kui Moskva soovib dialoogi, siis on pall tema väljakupoolel. Esiteks – relvarahu ja vägede väljaviimine ja siis konstruktiivne dialoog," kirjutas Podoljak sotsiaalmeedias.

Moscow is raising the terror level with one hand, and inviting to surrender with the other. Shredder — a well-known herald of the Empire and a voice at the ru-tsar's court. If Moscow wants dialogue, it is up to them. First, a cease-fire and troops withdrawal, then – constructive. pic.twitter.com/uo8SphEJlv — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 3, 2022

Zelenski soovib sõja lõpetamiseks otsekontakti Hiina presidendiga

Zelenski ütles, et sooviks rääkida otse Hiina presidendi Xi Jinpingiga, et püüda lõpetada sõda Venemaaga.

Zelenski ütles intervjuus ajalehele South China Morning Post, et Hiina võiks kasutada oma suurt poliitilist ja majanduslikku mõju Venemaa suhtes, et lõpetada lahingutegevus.

"See (Hiina – toim.) on väga võimas riik. See on võimas majandus. Seega võiks ta poliitiliselt ja majanduslikult mõjutada Venemaad. Ja Hiina on ka ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige," rääkis Ukraina president usutluses.

Zelenski ütles ka, et sooviks rääkida otse president Xi-ga.

"Ma tahaks temaga otse rääkida. Mul oli Xi Jinpingiga üks vestlus aasta tagasi," rääkis Zelenski.

"Alates ulatusliku agressiooni algusest 24. veebruaril oleme küsinud ametlikult võimalust rääkida, kuid meil ei ole olnud ühtki vestlust Hiinaga ehkki ma usun, et sellest võiks abi olla," ütles Zelenski lehele.

Reinsalu: lääne passiivsus võib anda Venemaale Ukrainas ülekaalu

Kui lääs ei kiirenda relvade andmist Ukrainale, siis võib Venemaa saada sõjategevuses ülekaalu, ütles Kiievis Ukraina liidritega kohtunud välisminister Urmas Reinsalu.

"Küsimus on selles, et praegu on patiseis, aga kui lääs vaatab seda passiivselt pealt, võib raskuskese kalduda Venemaa kasuks. Ja meie sõnum - ma Kiievis tegelesin väga detailselt sellega - on viia see liitlastele kohale," rääkis president Volodõmõr Zelenski ja välisminister Dmõtro Kulebaga kohtunud Reinsalu.

"Liitlaste ladudes on täna relvasüsteeme, on moona, mille venitusteta andmine Ukrainale muudab raskuskeskme selliseks, et Ukraina võit võib olla perspektiivis lühema aja jooksul mõeldav. Aga küsimus on lääneriikide tahtejõus ja julguses," lisas välisminister.

Kommenteerides Saksamaa endise kantsleri Gerhard Schröderi teadet Venemaa valmisolekust rahuläbirääkimisteks, ütles Reinsalu, et peab Schröderit Vene mõjuagendiks ning sellised sõnumid on mõeldud ainult lääne ühtsuse nõrgestamiseks.

USA: Venemaa valmistub võltsima Olenivka massimõrva tõendeid

Valge Maja ametnikud usuvad, et Venemaa valmistub võltsima Olenivka vanglapõlengu asitõendeid enne, kui rahvusvahelised vaatlejad mitmekümne Ukraina sõjavangi hukkumiskohale jõuavad.

Uudistekanali CNN teatel rääkis USA valitsuse anonüümsust palunud ametnik, et Valges Majas usutakse asitõendite võltsimist, et süüdistada vanglahoone plahvatustes Ukraina vägesid ning võivad minna isegi nii kaugele, et näidata, justkui oleks Ukraina rünnak korraldatud USA-lt saadud HIMARS-i mitmikraketiheitjaga.

Ukraina võimud on süüdistanud Venemaad separatistliku Donetski rahvavabariigi territooriumil asuva vangla ründamises, mis viis seal hoitud sõjavangide hukkumiseni. President Volodõmõr Zelenski sõnul oli tegemist venelaste teadliku sõjakuriteoga.

ÜRO peasekretär António Guterres rääkis kolmapäeval, et maailmaorganisatsioon püüab moodustada ekspertide rühma, et uurida rünnaku asjaolusid.

Ukraina kaitseministeeriumi luureosakond teatas kolmapäeval, et vanglas toimunud plahvatused viis ellu Venemaa erasõjakompanii Wagner, kasutades äärmiselt tuleohtlikku ainet, mis aitas tulel väga kiiresti hoones levida.

Põlengus hukkus eri andmetel 40-50 ukrainlast, umbes 130 sai viga.

Ukraina suurendas viljatoodangu prognoosi

Ukraina valitsus tõstis riigi tänavuse viljasaagi prognoosi, märkides, et varasema 60 miljoni tonni asemel võib see ulatuda 65-67 miljoni tonnini.

Vilja ja õlitaimede eeldatavast suuremast saagist teatas põllumajandusminister Mõkola Solski, vahendas valitsuse infoportaal.

IAEA juht avaldas muret Zaporižžja tuumajaama pärast

Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri (IAEA) juht Rafael Grossi väljendas muret Ukraina Zaporižžja tuumajaama olukorra pärast, mis on Vene vägede valduses, kuid kus endiselt töötavad Ukraina kodanikud.

"Olukord on väga habras. Kõiki tuumaohutuse põhimõtteid on ühel või teisel kujul rikutud ja me ei saa sellel lasta jätkuda," ütles Grossi ÜRO peakorteris New Yorgis peetud pressikonverentsil. "Seal on terve rida asju, mis ei tohiks kunagi ühelgi tuumaobjektil juhtuda," lisas IAEA juht.

Euroopa suurim tuumaelektrijaam on ohtlikult lähedal lahingutegevusele ning alles sel nädalal süüdistas USA välisminister Antony Blinken Venemaad jaama kasutamises oma baasina, kust Ukraina üksusi rünnata.

Ukraina väitel on Venemaa paigutanud tuumajaama territooriumile oma üksusi ning toonud sinna sõjatehnikat. Venemaa on aga süüdistanud Ukrainat jaama ründamises.

Kui Vene väed jaama märtsis hõivasid ja selle hooneid tulistasid, siis põhjustas nende tegevus rahvusvahelist pahameelt.

Grossi sõnul on IAEA kontaktid jaama personaliga katkendlikud ning jaama tööks vajalike seadmete ja varuosade varustuskanalid on häiritud. Lisaks on jaamas ka tuumamaterjale, mida oleks vaja kontrollida, ütles ta.

"Kuigi sõda kestab, on tegevusetus mõistusevastane," ütles Gross. "Kui Zaporižžja tuumaelektrijaamas juhtub õnnetus, ei saa me süüdistada looduskatastroofi, vaid ainult iseennast. Vajame kõigi toetust."

Grossi ütles, et püüab koostada inspektorite meeskonda, et tuumajaama külastada, kuid selline visiit nõuaks nii Ukraina kui ka Venemaa nõusolekut ning samuti ÜRO heakskiitu, kuna tegemist oleks sõjatsooniga.

Juunis teatas Ukraina tuumaenergia ettevõte, et ei esita IAEA delegatsioonile küllakutset, kuna jaama külastamine tähendaks Venemaa kohaloleku legitimeerimist seal.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 41 500 (võrdlus eelmise päevaga + 150);

- tankid 1789 (+15);

- jalaväe lahingumasinad 4026 (+4);

- lennukid 223 (+0);

- kopterid 190 (+0);

- suurtükisüsteemid 946 (+7);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 260 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 118 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 742 (+2);

- tiibraketid 182 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2960 (+38);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 83 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Bahmuti ja Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.