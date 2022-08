Oluline 4. augustil kell 7.05:

- Zelenski lükkas tagasi Schröderi väited Venemaa soovist pidada rahukõnelusi;

- Zelenski ütles, et sooviks rääkida otse Hiina presidendi Xi Jinpingiga, et püüda lõpetada sõda Venemaaga;

- Ukraina suurendas viljatoodangu prognoosi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lükkas tagasi Saksamaa kunagise kantsleri Gerhard Schröderi väited justkui sooviks Venemaa alustada rahuläbirääkimisi, öeldes, et rahust huvitatud riik ei koondaks vägesid uueks rünnakuks.

"Nad (Venemaa – toim.) aktiveerivad erinevaid emissare rääkima, justkui sooviks see terroristlik riik pidada läbirääkimisi," rääkis Zelenski kolmapäeva õhtul avaldatud videopöördumises. "Kui Venemaa tõesti sooviks reaalselt sõda lõpetada, siis ta ei koondaks praegu oma reserve Ukraina lõunaossa ega kataks Ukraina pinda massiliselt tapetud inimeste haudadega," ütles Ukraina liider.

"Ja üldse on vastik, kui Euroopa väärtusi kandvate riikide endised liidrid töötavad Venemaa heaks, kes nende väärtuste vastu võitleb," lisas Zelenski.

Saksa meedia avaldas kolmapäeval Schröderi sõnad, et Kreml soovib Ukrainaga konflikti lõpetamise osas taas läbi rääkida. Endine kantsler saab Venemaa presidendi Vladimir Putiniga hästi läbi ja külastas eelmine nädal Putinit Moskvas.

Schröderile vastas ka Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak, kes nimetas ekskantslerit Vene õukonna hääletoruks. Podoljak rõhutas, et ÜRO ja Türgi vahendusel sõlmitud viljalepe ei too kaasa laiemaid rahukõnelusi.

"Kui Moskva soovib dialoogi, siis on pall tema väljakupoolel. Esiteks – relvarahu ja vägede väljaviimine ja siis konstruktiivne dialoog," kirjutas Podoljak sotsiaalmeedias.

Moscow is raising the terror level with one hand, and inviting to surrender with the other. Shredder — a well-known herald of the Empire and a voice at the ru-tsar's court. If Moscow wants dialogue, it is up to them. First, a cease-fire and troops withdrawal, then – constructive. pic.twitter.com/uo8SphEJlv