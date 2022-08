Reinsalu: lääne passiivsus võib anda Venemaale Ukrainas ülekaalu

"Küsimus on selles, et praegu on patiseis, aga kui lääs vaatab seda passiivselt pealt, võib raskuskese kalduda Venemaa kasuks. Ja meie sõnum - ma Kiievis tegelesin sellega väga detailselt - on viia see liitlastele kohale," rääkis Reinsalu pärast kohtumisi president Volodõmõr Zelenski ja välisminister Dmõtro Kulebaga.

"Liitlaste ladudes on täna relvasüsteeme, on moona, mille venitusteta andmine Ukrainale muudab raskuskeskme selliseks, et Ukraina võit võib olla perspektiivis lühema aja jooksul mõeldav. Aga küsimus on lääneriikide tahtejõus ja julguses," lisas välisminister.

Reinsalu: Schröder on mõjuagent

Kommenteerides Saksamaa endise kantsleri Gerhard Schröderi teadet Venemaa valmisolekust rahuläbirääkimisteks, ütles Reinsalu, et peab Schröderit Vene mõjuagendiks ning sellised sõnumid on mõeldud ainult lääne ühtsuse nõrgestamiseks.

"Minu seisukoht on ühemõtteline. Schröder on Putini mõjuagent. Ta on saanud Venemaa režiimilt suuri rahasummasid ja ta pole oma Vene-meelsust, Vene imperialismi kaitsepositsiooni aastate jooksul kuidagi varjanud ning seetõttu on mõttetu omistada talle neutraalsust," rääkis Eesti välisminister. "Venemaa mängib diplomaatilise rahulahendusega selleks, et lääne ühtsust nõrgestada ning tekitada segadust ja nii tuleb seda ka võtta. Venemaa võimalus rahu juurde naasta on oma agressioon lõpetada ja Ukraina territooriumilt taanduda," rõhutas Reinsalu.

Ta ütles, et arutas Zelenski ja Kulebaga, kuidas survet Venemaale tugevdada ja mida Eesti saaks lääneriikide veenmiseks teha.

"Ukraina on loomulikult huvitatud rahust. Kui seda on võimalik läbirääkimistega saavutada, on see loomulikult Ukraina huvides. Aga praegu minu arusaama järgi on ühemõtteline vaade, et Venemaa ei ole huvitatud mingist tegelikust rahu sõlmimisest," rääkis Reinsalu.

Tema sõnul ei varja Venemaa oma eesmärki võtta kontrolli alla kogu Ukraina. Ei tohiks lasta end eksitada ka sellest, et lahingud käivad praegu ainult ühel osal Ukraina territooriumist, sest Moskva eesmärk on kogu Ukraina riiklus hävitada. "Ja diplomaatilise lahenduse püstitamise retoorika on suunatud sellele et läänt eksitada ja Ukraina positsioone nõrgestada," tõdes Reinsalu. "Ja ma meenutan ka seda, et Ukraina riik ja kogu maailma üldsus nägi, kui silmakirjalik oli Venemaa kevadistel läbirääkimistel, mis päädis Venemaa tahtel ju tegelikult mitte kuhugi jõudmisega," lisa ta.