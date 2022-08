Inglise keskpank tõstis intressimäärasid 0,5 protsenti

Ühendkuningriigi keskpangaks olev Inglise keskpank (Bank of England) teatas neljapäeval, et tõstab intressimäära 0,5 protsenti. Tegemist on suurima intressimäärade tõstmisega Ühendkuningriigis viimase 25 aasta jooksul, vahendab The Wall Street Journal.