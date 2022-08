Tallinna Ukraina kool vajab täismahus tööle asumiseks õpetajaid lisaks

Sõja eest põgenenud lapsi, kes peaksid sellel sügisel põhikooli või gümnaasiumi astmes õpinguid, alustama on Eestis 3500. Vabaduse kooli õpilaste arv on maksimaalselt 800 ja praegu on kooli astumiseks avalduse esitanud 603 noort.

Septembrist avatakse koolimaja 600 õppuriga, sest meeskonnast on puudu õpetajaid, rääkis kooli õppedirektor Olga Selištševa saates "Uudis+". Kõige keerulisem on reaalainetega, sõnas ta.

Kool soovib tööd alustada 60 õpetajaga, ent septembris on praeguse seisuga tööd alustamas 46 pedagoogi. Kool on värvanud ka Ukraina päritolu õpetajaid, kes töötasid kohalikes koolides ja soovivad õpetamist jätkata. "Nad tahavad panustada ja aidata," sõnas ta.

Koostööd tehakse haridusametiga, et need õpilased, kes Vabaduse kooli ei mahu, leiaksid ka endale õppekoha. Võimaluste leidmiseks pakub kool personaalseid nõustamisi perekondadele. Selištševa sõnul on need tihti emotsionaalsed, paljud Ukraina pered pelgavad enda pikemat sidumist Eestiga, sest loodetakse varsti koju tagasi saada.

Õppetöö hakkab toimuma Eesti riikliku õppekava järgi, vähemalt 60 protsendi ulatuses eesti keeles. Koolil on kavas praktiseerida õpilaste eesti keelt loovainetes, direktori sõnul on nendeks tundideks tehnoloogia, kunt ja liikumine.

Algul jääb eesti keel siiski teiseks keeleks ning keeleoskuse paranemisel tuuakse sisse rohkem eestikeelseid aineid. Vabaduse kooli südameasjaks on personaalne lähenemine noortele, selleks on koolis abiõpetajad ja tugimeeskond. Selištševa sõnul sätestab individuaalsuse õpilastearv, seega on igas klassis maksimaalselt 22 õpilast.

Küsimusele, kauaks Ukraina kooli Eestisse vaja on, ütles Selištševa, et ootused on erinevad, paljud pered tahavad koju, osa mõtleb Eestisse jäämise peale, et laps jätkaks siin oma õpinguid.

"Vajadus kooli järele on suur, meie eesmärgiks on neid vajadusi täita," sõnas ta.