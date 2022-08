Langev viljahind annab lootust vältida ulatuslikke toidukriise

Vilja hind on suvega langenud ja toidukriiside tekkimise oht maailmas on kevadega võrreldes madalam. Langenud on ka paljude teiste toormete hinnad, kuid Eestis ostukorvi hinna langust siiski loota ei tasu.

Kui mai keskel oli vilja tonnihind umbes 400 eurot, siis nüüdseks on see langenud viiendiku võrra. Scandagra Eesti teravilja tootejuht Marge Pähkel selgitas, et osalt on hinnalanguse taga fondid, mis kevadel tehtud investeeringud suvel ära müüsid. Teisalt kukkus kõrge hinna tõttu nõudlus.

"Ostjad riigid, kes impordivad, nende jaoks oligi hind väga kõrge ja nad ei suutnud osta nii kõrgete hindadega nisu. Sealt tuli ka surve hindadele, võime öelda, et mingi hetk oli lagi juba ostjate jaoks käes," rääkis Pähkel.

Pähkel lisas, et Euroopas on tänavu hea saak – ka see toob nisu hinna alla. Rekordilist saaki on oodata ka Venemaalt.

"Sealt on oodata maailmaturule just see puudu olev umbes 10-15 miljonit tonni nisu."

Ukraina nisueksport seevastu tuleb tõenäoliselt kaks korda väiksem kui möödunud aastal, lisas Pähkel. Kevadel kardeti seetõttu laialdast toidukriisi Lähis-Idas ja Aafrikas. Nüüd näib, et see hirm lõpuni tõeks ei saa. Kuid oht täiesti kadunud ei ole.

Kui Venemaa otsustaks oma nisueksporti piirata, võib see puuduse tuua. Ka ei pruugi teiste põllumajandussaaduste korje nii edukas olla. Kuumalaine Euroopas ja Ameerikas ohustab näiteks maisi. Vaatamata hinnalangusele on nisu tonnihind sõjaeelse ajaga võrreldes 50-70 eurot kõrgem. Kui gaas välja arvata, on sarnane hinnalangus toimunud paljude toormehindadega. LHV panga majandusanalüütik Kristo Aab toob näitena puiduhinna.

"Oma tippudega võrreldes on puiduhinnad maailmaturul suisa kolm korda alla tulnud. Viimase kuuga paarkümmend protsenti alla tulnud. Tõsi, pandeemiaeelsest ajast, kui puiduhind tõusma hakkas, on hinnad siiski 20-25 protsenti kõrgemad," selgitas Aab.

"Kindlasti ei tasu seda oodata järgmistel kuudel. Need protsessid päris nii kiiresti ei käi, et maailmaturu hinnad meie toidukorvi või meie toidutootjateni kasvõi jõuaksid. Ma ütleks pigem, et see innustab neid praegu hindasid mitte tõstma või mõtlema selle peale, et ei pea sügisel nii palju hindasid tõstma kui on plaanitud teha."