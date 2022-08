Mehhiko kaevanduses on söekaevurid lõksus

Intsident kaevanduses juhtus kolmapäeval kui kaevurid sattusid mahajäetud tunnelisse, mis ujutas kaevanduse üle.

Päästjad suutsid kolmapäeval kaevandusest päästa viis inimest ja pumpavad praegu kaevanduse üleujutatud alast vett välja.

Neljapäeva varahommikul ühinesid päästeoperatsiooniga kuus eriüksuste tuukrit, teatas kindral Agustin Radilla.

Praegu töötab kaevanduses viis veepumpa, millel on kokku 150 hobujõudu. Päästjad on paigaldamas ka teisi veepumpasid, mis on saadetud appi erinevate ettevõtete poolt regioonis.

Sabinase omavalitsuses toimus ka 2006. aastal kaevandusõnnetus, milles hukkus 65 inimest. 2011. aastal hukkus järjekordses õnnetuses 14 kaevurit.

Mehhiko töö- ja sotsiaalse heaolu ministeeriumi sõnul alustas konkreetne kaevandus tööd alles jaanuaris ning varasemalt pole selle kaevanduse osas kaebusi esitatud.

Mehhiko president Andres Manuel Lopez Obrador ütles pressikonverentsil, et peale päästetööde lõppu algatatakse õnnetuse kohta juurdlus.