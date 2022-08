Prantsusmaa Seine'i jõkke on eksinud valgevaal

Prantsusmaal Seine'i jões on nähtud valgevaala ehk beluuga-vaala, kes tavaliselt elutseb külmades arktilistes vetes, vahendab BBC .

Valgevaal on praegu Seine jões Vernoni lähistel, mis asub Pariisist 70 kilomeetrit loodes.

Eksperdid ei oska öelda miks on loom nii kaugele eksinud oma loomulikust elukeskkonnast.

Valgevaalad liiguvad tavaliselt sügisel arktikast kaugemale, kuid mitte kunagi nii kaugele lõunasse.

Prantsusmaa keskkonnaorganisatsiooni Sea Shepherd France juhi Lamya Essemlali sõnul on eesmärgiks aidata loomal leida toitu ja aidata tal taas jõuda maailmamerele.

Essemlali sõnul on valgevaala veest välja tõstmine välistatud, kuna see on vaalale ohtlik.

Prantsuse ajalehe Le Monde teatel nähti beluuga-vaala esimest korda teisipäeval La Manche'i väina lähistel.

Tavaliselt kasvab valgevaal kuni neli meetrit pikaks.