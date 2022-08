Pärnu portselanipäevadel õpitakse töötubades portselanimaali

Reedel alanud ja kogu nädalavahetuse kestvate portselanipäevade eesmärk on propageerida portselanimaalimist kui huvitavat hobi. Seltsi liikmed on välja pannud oma parimad tööd ja kauneid esemeid on siin väga palju.

Seltsi president Mai Kolossova on seda juba 29 aastat vedanud ja mäletab väga hästi, kuidas see alguse sai. "Algas väga väikesest: tilgast õlist ja viiest poolikust värvipurgist, mida üks Soome õpetaja mulle andis pärast seda, kui olin tema juures kursustel olnud. Ja siis ma olin nii õhku täis – ma olen Soomes kursustel käinud! Panin Pärnu lehte kuulutuse: kultuurimajas hakatakse õpetama portselanimaali. Ja tuligi 13 inimest," rääkis ta.

"Kui ma Riigikogus viimase palga sain, siis mõtlesin, et mida teha. Õde oli kaasas, ütles, et siin on Bogapot, lähme vaatame, mis need keraamikud teevad. Seal oli kursuse reklaam üleval, et kaks päeva õpetatakse portselanimaali. Ma vaatasin, et see oli väga kallis, 17 krooni. Õde oli Soomes õpetaja, ütles, et see ei maksa midagi, ma löön sul kinni," kirjeldas ta oma esimest kokkupuudet portselanimaaliga.

Kolossova tunnistab, et seltsil on väga hästi läinud ja ta on tänulik kõigile liikmetele. Nüüd käivad seltsis meistrikursusi andmas ka Soome tuntud portselanimaalijad.

Raija Nurminen on Eestis portselanimaali õpetamas juba seitsmendat korda ja kiidab oma õpilasi väga. "Nad on väga andekad, teil on olnud väga head õpetajad siin Eestis. Ja portselanimaalimist harjutavad nad innukalt," rääkis ta.

Pärnu portselanipäevad toimuvad Nooruse majas, kus on selts ka kõik need aastad tegutsenud.