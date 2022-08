Mariupoli kaitsjate lähedased ootavad Punaselt Ristilt ja ÜRO-lt tegutsemist

Kiievis mängiti neljapäeval läbi traagilisi hetki Olenivka laagris, nii nagu Mariupoli kaitsjate lähedased kardavad, et kõik aset leidis.

Ukraina ütleb, et Venemaa tappis üle 50 ukraina sõjavangi kõiki rahvusvahelisi norme eirates. Kuigi Venemaa on andnud välja nimekirja hukkunud ja vigastatud meestest, siis ei ole Rahvusvaheline Punane Rist endiselt sündmuskohta pääsenud ja erapooletut infot pole lähedased saanud.

"Meie isa on olnud vangis 75 päeva. Minu mees, minu lapse isa. Me ei tea, mis temaga toimub, kuidas tal seal on, kas ta on elus. Ta ei ole alates sellest hetkest alates telefoniga rääkinud ja Punane Rist helistas ainult üks kord 26. mail ja ütles, et ta on vangistuses. Rohkem me temast midagi ei tea," ütles Olenivka sõjavangi abikaasa Jevgenija Vassiljeva.

Mitmed lähedased väljastatud hukkunute nimekirju ei usu. "On hukkunute nimekirjad, aga me ei usu neid," ütles Olenivka sõjavangi õde Anastassia.

"29. juuli tragöödia on genotsiid. Ukraina rahva, vabaduse ja kangelaste genotsiid. Me kutsume kõiki rääkima ja tegema kõike, mis võimalik. Me kutsume üles rahvusvahelisi organisatsioone nagu Punane Rist ja ÜRO oma kohustusi täitma. Nad pidi olema poiste turvalisuse garanteerijad vangistuses. Me kutsume teid nende eest täie jõuga võitlema kuni nad on tagasi Ukrainas," rääkis Olenivka sõjavangi abikaasa Olga.

Lähedased ütlevad, et vangi andmisel vahendaja rollis olnud Punane Rist ja ÜRO pole meeste kaitseks teinud piisavalt.

Venemaa ei ole Punast Risti pärast Olenivka tragöödiat sündmuskohale ligi lasknud. ÜRO lubas algatada faktide kindlakstegemiseks missiooni, aga ka seda alles valmistatakse ette.