Norra kaalub veetaseme langemisel elektriekspordi piiramist

Norra hüdroelektrijaamade veehoidlate tase on madal ning kui see peaks veelgi langema, tuleks elektrivarustuse tagamiseks piirata energia eksporti, ütles riigi energiaminister Terje Aasland.

Riigi valitsus on tugeva surve all, kuna energiahinnad on mõnes Norra piirkonnas kerkinud rekordtasemele ning tavapäratult kuiva kevade tõttu on veehoidlate tase langenud, vahendas Bloomberg.

Möödunud nädalal oli reservuaaride täituvus 66,5 protsenti, keskmiselt on see samal ajal olnud 74,9 protsenti.

Norra ühenduste piiramist kontrollivad aga nii Euroopa Liidu kui Ühendkuningriigiga sõlmitud lepingud. Suurem osa riigis toodetavast elektrist tuleb hüdroelektrijaamadest, mis on energia teinud riigis odavaks ja võimaldanud seda ka suures mahus eksportida.