Laupäeval on oodata vihma

Ilm on muutumas jahedamaks ja vihmasemaks, laupäeval sooja kuni 23, Ida-Eestis kuni 26 kraadi.

Läänepoolne frontaalala levib laupäeval üle Soome ja Baltimaade ja väga soe õhumass taandub Venemaale. Päeva vältel sajab vihm ja esineb ka äikest. Vihmasaju järel taevas lääne poolt alates järk-järgult juba selgineb.

Pühapäeva öösel tugevneb Baltimaadel jahedama ja kuivema õhuga kõrgrõhuhari. Samas moodustub päeval merelt saabuvas niiskes õhus rünksajupilvi, mis mitmele poole hoovihma jagavad.

Ööl vastu laupäeva on vähene pilvisus, mis peale keskööd tiheneb ning läheb ka vihmaseks. Puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18 kuni 21 kraadi.

Laupäeva hommikul sajab saartel ja kohati ka mandri lääneosas vihma ning paiguti on äikest, kuid Ida-Eestis on ilm veel kuiv. Puhub lõuna- ja edela-, saartel edela- ja läänetuul 4 kuni 9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17 kuni 23 kraadi.

Päeval on Lääne-Eesti saartel pilvi vähe ja ilm sajuta ning tugevate sajuhoogudega pilved on liikunud mandri kesk- ja idaosani. Tuul pöördub järk-järgult kõikjal edelasse ja läände, puhudes 5-10, iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18 kuni 23, Eesti idaosas ennelõunal kuni 26 kraadi.

Õhtuks suurem sadu taandub ning püsib pilves selgimistega ilm. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, saartel ja rannikualadel puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb 16 kuni 20 kraadi.

Pühapäeval ja esmaspäeval on paiguti oodata veel hoovihmasid, aga teisipäevast tõmbub taevapilt palju selgemaks. Päevased keskmised jäävad 20 kraadi lähistele.