Oluline 6. augustil kell 9.25:

- Briti luure: Venemaa koondab vägesid vasturünnaku ootuses Ukraina lõunaosasse;

- Ukraina hävitas ööpäevaga 10 Vene tanki;

- Mõkolajivis kehtestati nädalavahetuseks liikumiskeeld;

- Zelenski: rünnak tuumajaamale on terroriakt;

- Reedel väljusid Ukraina sadamatest kolm viljalaeva;

- Amnesty Internationali Ukraina juht lahkub ametipostilt;

- Reuters: USA valmistab ette uut miljardi dollari suurust abipaketti.

Briti luure: Venemaa koondab vägesid vasturünnaku ootuses Ukraina lõunaosasse

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaate kohaselt kogunevad Vene väed Ukraina lõunaosas Ukraina vasturünnaku ootuses.

Ministeeriumi teatel liiguvad Vene veokite, tankide, suurtükkide ja teiste relvade konvoid eemale Donbassist ja suunduvad edelasse. Samuti on Krimmi poole teel varustus Venemaa okupeeritud Melitopolist, Berdjanskist, Mariupolist ning üle Kertši silla ka Venemaalt. Krimmis on suurendatud ka vägede arvu.

Ukraina väed keskenduvad sildadele, moonaladudele ja raudteeühendustele, et kahjustada Vene vägede logistilist võimekust.

Briti liire teatel on sõda jõudmas uude faasi, kus intensiivsem tegevus ulatub Ukraina kaguosasse, Zaporižžjast Hersonini, paralleelselt Dnepri jõega.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ipwkuIN1lV



#StandWithUkraine pic.twitter.com/cyB1fVrATh — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 6, 2022

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 41 900 (võrdlus eelmise päevaga +250);

- tankid 1802 (+10);

- jalaväe lahingumasinad 4051 (+19)

- lennukid 223 (+0);

- kopterid 191 (+0);

- suurtükisüsteemid 955 (+5);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 260 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 127 (+4);

- operatiivtaktikalised droonid 744 (+2);

- tiibraketid 182 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2970 (+6);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 85 (+2).

Suurimaid kaotusi kandsid vene väed Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Mõkolajivis kehtestati nädalavahetuseks liikumiskeeld

Ukraina lõunapoolses rindelinnas Mõkolajivis kehtestati reede hilisõhtust esmaspäeva varahommikuni liikumiskeeld, kuna võimud püüavad tabada Venemaaga koostööd tegevaid inimesi.

Mõkolajiv on olnud Vene vägede tule all alates sissetungi algusest 24. veebruaril.

Oblasti kuberner Vitali Kim teatas kohalikele elanikele, et liikumiskeeld algab reede õhtul kell 23 ja kestab esmaspäeval kella viieni hommikul ning see ei tähenda, et linn ootaks rünnakut.

"Ei ole märke, et linna piirataks sisse. Linn suletakse nädalavahetuseks ja palun teie mõistmist. Me otsime kollaborante. Rajoonides tehakse kontrolle," teatas Kim Telegramis.

Zelenski: rünnak tuumajaamale on terroriakt

Reedel tabas lahingutegevus Zaporižžja tuumajaama kõrgpingeliini, kuigi radioaktiivset leket ei tuvastatud, lõpetati ühe jaama reaktori töö.

Tuumajaam asub Venemaa okupeeritud territooriumil, mis võeti üle märtsi alguses.

President Zelenski sõnul on rünnakud tuumajaama läheduses terroriakt ja ta kutsus üles kehtestama sanktsioone kogu Venemaa tuumasektorile.

Venemaa kaitseministeerium süüdistab rünnakus Ukrainat.

"Täna tekitasid okupandid taas väga ohtliku olukorra kogu Euroopale. Nad pommitasid Zaporižžja tuumajaama ja on seda teinud kaks korda päeva jooksul. See on meie mandri suurim tuumaelektrijaam ja igasugune rünnak sellele on kuritegu, terroriakt. Venemaa peab võtma vastutuse tuumajaama ohtlikku olukorda panemise eest," ütles Zelenski oma õhtuses videopöördumises.

"See on puhtalt julgeolekuküsimus. Need, kes tekitavad teistele riikidele tuumaohu, ei ole kindlasti võimelised tuumatehnoloogiat turvaliselt kasutama," ütles Zelenski.

USA välisminister Antony Blinken süüdistas esmaspäeval Moskvat tuumajaama kasutamises oma vägede kaitsmiseks, Ukraina on süüdistanud Venemaad selles, et korraldab tuumajaama territooriumilt rünnakuid.

Reedel väljusid Ukraina sadamatest kolm viljalaeva

Reedel väljusid Ukraina sadamatest kolm laeva, mis transpordivad kokku 58 041 tonni maisi Iirimaale, Suurbritanniasse ja Türki.

"Esimene laev alates 24. veebrurarist siseneb Tšornomorski ja ootab lastimist. Praegu on peamine meie ekspordi pidev kasvatamine. Kõik on sellest huvitatud. See tähendab kogu terve mõistusega maailm. Mida rohkem meie teraviljast jõuab maailma turule, seda vähem on poliitilist kaost, eelkõige Aafrika ja Aasia riikides. Kuid miite vaid seal. Me peame meeles pidama, et tänavu on kogu Euroopas ootus välistoodangule suurem kui oodatud. Euroopa saak on kuuma tõttu oodatust madalam. Samal ajal on Ukraina teravilja ja õliseemnete saagi prognoos üle 65 miljoni tonni," ütles president Zelenski.

Amnesty Internationali Ukraina juht lahkub ametipostilt

Sotsiaalmeedias Amnesty Internationali raportit, milles süüdistati Ukraina relvajõude tsiviilisikute ohtu seadmises, kritiseerinud Amnesty International Ukraina osakonna juht Oksana Pokaltšuk lahkub ametist.

Pokaltšuki sõnul ei kaasatud organisatsiooni Ukraina osakonna liikmeid raporti koostamisse ega arvestanud ukrainlaste tagasisidega raportile.

Inimõiguste eest seisva organisatsioon Amnesty International tekitas neljapäeval skandaali kui avalikustas raporti, mille hinnangul Ukraina relvajõud on kohati pannud Ukraina tsiviilisikud ohtu oma üksuste paiknemise ja sõjaväebaaside asukohtadega.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul võrdsustas Amnesty oma raportiga agressori ohvriga.

Reuters: USA valmistab ette uut miljardi dollari suurust abipaketti

Reutersi allikate sõnul valmistab USA ette miljardi dollari suurust abipaketti Ukrainale, mis sisaldab moona pikamaarelvadele ja soomustatud meditsiinitranspordile.

Anonüümsete allikate sõnul ei ole president Joe Biden paketti veel allkirjastanud ning selle sisu võib muutuda.

Seni on USA saatnud Ukrainasse 16 HIMARS-it ja on leppinud kokku ka kahe NASAMS õhutõrjesüsteemi saatmise. Neid peaks sisaldama ka uus abipakett.