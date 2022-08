Tulevahetus Iisraeli ja Palestiina vahel jätkus ka laupäeval

Pärast seda, kui Iisraeli rünnak islamidžihaadi võitlejate rühmituse vastu lõpetas enam kui aasta kestnud rahu, tulistasid palestiinlased laupäeval rakette Iisraeli linnade pihta. Rünnakutes on hukkunud 14 palestiinlast.

Iisrael tappis reedel ootamatu õhurünnakuga Gaza linna kõrghoonele ühe rühmituse kõrgematest komandöridest, vahendas Reuters.

Laupäeval teatas Iisrael, et andis löögi rakettide tulistamiseks valmistunud islamidžihaadi võitlejatele ja võitlejate positsioonidele. Tunnistajate sõnul olid pommid suunatud viiele majale. Gaza linna raputasid plahvatused, mis paiskasid õhku tohutuid suitsupilvi ja prahti.

Vasturünnakuna tulistasid Palestiina võitlejad üle piiri vähemalt 160 raketti. See vallandas õhurünnakute sireenid ja inimesed kuni Iisraeli keskel asuva linna Modiinini, mis asub Tel Avivi ja Jeruusalemma vahel, varjusid pommivarjenditesse.

Islamidžihaad teatas, et oli sihikule võtnud Iisraeli peamise rahvusvahelise värava Ben Gurioni lennujaama, kuid rakett kukkus alla Modiini lähedal, umbes 20 kilomeetrit lennujaamast. Iisraeli lennuamet teatas, et lennujaam töötab tavapäraselt ja lennumarsruute on muudetud.

Iisraeli kiirabiteenistuse teatel peeti kinni suurem osa rakettidest ja tõsistest kannatanutest pole andmeid. Üksikud inimesed pöördusid arstide poole kergete vigastustega.

Egiptuse, ÜRO ja Katari jõupingutused lahingute lõpetamiseks olid käimas. Edasine eskalatsioon sõltub suuresti sellest, kas Gazat kontrolliv islamivõitlejate rühmitus Hamas otsustab lahingutega ühineda.

Palestiina tervishoiuministeerium teatas, et Iisraeli rünnakutes on hukkunud 14 palestiinlast, sealhulgas veel vähemalt neli islamidžihaadi võitlejat ja üks laps, ning haavatud on vähemalt 110 inimest.

Islamidžihaad ei esitanud täpseid üksikasju selle kohta, kui palju selle liikmeid tapeti, ja andis märku, et relvarahu ei pole nende jaoks lahendus. "Praegu on aeg vastupanuks, mitte vaherahuks," ütles üks grupi liikmeid Reutersile.

Iisraeli sõjavägi teatas, et ööl vastu laupäeva peeti Iisraeli okupeeritud Jordani Läänekaldal korraldatud haarangute käigus kinni 19 islamidžihaadi võitlejat.

Iisraeli sõjavägi teatas neljapäeval, et tugevdab oma vägesid ja reedel rivistati piiri äärde Iisraeli tankid ja soomukid.

"Iisrael ei ole huvitatud suuremast konfliktist Gazas, kuid vajadusel on selleks valmis," ütles Iisraeli peaminister Yair Lapid reedeses telepöördumises.

Gaza sektoris on püsinud suhteliselt vaikne peale eelmise aasta mais toimunud sõda, milles hukkus Gazas 256 ja Iisraelis 14 inimest.