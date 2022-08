Briti armee kolonelleitnant Edward Willcox külastas Kuressaaret

Äsja Eestisse saabunud kolonelleitnant Willcox käis muuhulgas tutvumas ka oma armee pisut erilise missiooniga Saaremaal. Nimelt ehitasid Eestis asuvad NATO üksusesse kuuluvad Briti sõdurid sellel nädalal Kuressaare lossipargi kõlakojale uue põranda. Saaremaa valla abivallavanem Mikk Tuisk hindas NATO sõdurite tööpanust 10 000 euro vääriliseks.

"See NATO sõdurite grupp ise, nende esindaja võttis vallaga ühendust, saime ühisele keelele. Käisime vaatasime erinevaid kohti ja objekte, mida nad võiksid siin teha. Tundus et neile meeldis ja tulid ja hakkasid tegema," rääkis Tuisk.

Sellise töö tegemine pole Briti armee sõduri jaoks midagi eriskummalist.

"Briti kuninglike inseneridena on meil kolm ametit: üks on olla kõigepealt sõdur; teiseks tuleb olla lahinguinsener, mis tähendab selliseid teemasid, nagu kõik plahvatusohtlik, sillaehitus ja kolmandaks peab olema hea käsitööline. Seega, väga oluline on, et mu sõdurid oskaksid teha erinevat käsitööd. Nii et meil on puusepad, meil on torumehed, elektrikud, kõik, kes peavad tundma tööriistu ja oskama neid kasutada ja ka nende oskuste harjutamine on osa Tapal asuva lahingugrupi tegevusest," rääkis Briti armee major David Jones.

Saaremaa valla ja NATO sõdurite nö mittemilitaarsed suhted võivad ka edaspidi jätkuda. "Nad on kuus kuud Eestis, siis peaks selle ülemusega saama uuesti jutu peale, aga nad juba korjavad ideid, et kas meil on neile veel midagi pakkuda ja eks siis uue ülemusega saab siis edasi rääkida," ütles Tuisk.