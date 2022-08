Kosovo pidas kinni luuramise kahtlustatava Vene propagandisti

Ajalehes Komsomolskaja Pravda töötav Daria Aslamova võeti kinni piiril, et teha kindlaks tema kavatsused, teatas Kosovo siseminister Xhelal Svecla.

"Mitu riiki on tõestanud, et Aslamova on olnud kaasatud Vene sõjaväeluure tegevusse ja et ta ainult teeskleb ajakirjanikuks olemist," ütles Svecla pressiteate vahendusel. "Ta osales ka sõjategevuses Ukrainas, edastades propagandat Venemaa sissetungi kohta," lisas Kosovo siseminister.

Uudisteagentuur Reuters märkis, et ei saa Kosovo ministri väidetele sõltumatut kinnitust anda.

Samuti ei olnud võimalik Aslamovaga rääkida ning ei ole ka teada, kas ta on võtnud endale advokaadi.

Kosovo siseminister avaldas sotsiaalmeedias mitu fotot, kus Aslamova on koos teiste seas koos Vene välisministri Sergei Lavrovi, Süüria presidendi Bashar al-Assadi ja Ukraina separatistliku Donetski vabariigi juhi Deniss Pušiliniga.

Venemaa on Serbia põhiline liitlane. Serbia peab Kosovot oma lahkulöönud provintsiks.

Kosovo ja Serbia vahel lahvatas uus pinge juuli lõpus seoses vaidlusega mõlema poole autode numbrimärkidega.

"Aslamova püüd siseneda Kosovosse samal ajal riigi põhjaosas toimunud sündmustega näitab selgelt, et Venemaa on ühinenud Serbia propagandaga, mille eesmärk on meie riiki destabiliseerida," ütles Kosovo siseminister.

Kosovo on ühinenud Euroopa Liidu ja USA kriitikaga Ukrainat ründava Venemaa suhtes ja on kehtestanud Moskvale ka sanktsioone.