Reedel puhkenud vägivald Iisraeli ja Palestiina vahel ei näita raugemise märke. Iisrael on tapnud juba kaks Palestiina Islamidžihaadi kõrget komandöri ning Islamidžihaadi raketid jõudsid Gazast Jeruusalemma kohale. Vaatlejad ei välista ka pikema kriisi puhkemist.

Palestiina Islamidžihaad mattis pühapäeval oma üht mõjukamat komandöri, Khaled Mansouri, kes hukkus Iisraeli õhulöögis laupäeval.

Gaza sektoris tegutseva Palestiina Islamidžihaadi asutasid 1981. aastal Egiptuses õppinud Palestiina üliõpilased eesmärgiga luua okupeeritud aladel oma riik. See on organisatsioonina Hamasist väiksem, kuid palju paremini organiseeritud, välistab mistahes rahuläbirääkimised, organisatsiooni doonoriks on Iraan.

Kuu algul alustas Iisrael Palestiina Islamidžihaadi vastu erioperatsiooni. Esmalt vahistati üks organisatsiooni liidritest Läänekaldal, reedel tapeti õhulöögiga Gazale üks komandöridest, laupäeval ootas sama saatus teist komandöri. Islamidžihaad asus vastusena tulistama rakette Iisraeli linnade pihta. Pühapäeval jõudsid mõned neist ka Jeruusalemma kohale.

Palestiinlaste sõnul sihivad juutide raketid ka tavainimeste kodusid.

"Nad sihivad inimesi, sihivad abituid inimesi, kes on lihtsalt oma kodus, sihivad lapsi ja vanu inimesi, nad ei halasta, kellele me saame kaevata?" ütles Gaza elanik Mustafa Maghara.

Iisraeli väitel on laste surmas süüdi hoopis Islamidžihaadi enda raketid.

"Täna õhtul tulistasid Islamidžihaadi terroristid Iisraeli suunas raketi, mis kukkus alla Gaza lähedal ja tabas Jabalia naabruses asuvat palestiinlaste kodu, kus hukkus traagiliselt vähemalt neli last. Kogu asja dokumenteerib video. Gaza sektoris sel ajal Iisraeli tegevust ei toimunud. Islamidžihaad tapab Gazas palestiina lapsi. Iga neljas rakett, mis tulistatakse Gazast Iisraeli suunas, maandub Gaza sektoris," lausus Iisraeli presidendi esindaja Keren Hajioff.

Poliitikavaatlejad rõhutavad, et nüüd oleneb kõik sellest, kas Islamidžihaadiga läheb kaasa ka Gazat valitsev Hamas. Kui Hamas valib esimese tee, ootab ilmselt ees pikem vägivallalaine. Ja kuna Iisraelis on juba 1. novembril valimised, ei saa ükski poliitik ennast kuidagi näidata nõrgana.