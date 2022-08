Eesti koolides on praegu kirjas umbes 3500 Ukraina last, neist ligi 600 hakkavad õppima Vabaduse koolis Tallinnas.

Eesti koolides hakkab sügisel õppima mitu tuhat Ukraina last ja noort. Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Liina Põld rääkis, et Eestis on kokku üle 7000 Ukraina lapse, kellel on koolikohustus, kuid koolides on neist kirjas praegu umbes 3500.

"Me teame, et need lapsed on saanud ajutise kaitse, mis tähendab, et nad on meil tegelikult registrites olemas, aga me ei tea päris täpselt, kohaliku omavalitsuse täpsusega, kus nad elavad ja kus on nende elukoht," ütles Põld.

Põllu sõnul saab veel teha infopäevi ja tutvustada võimalusi, millised koolid veel õpilasi vastu võtavad.

Kõige rohkem Ukrainast pärit õpilasi elab Harjumaal ja kevadel avas Tallinna linn Lilleküla gümnaasiumi filiaalina spetsiaalselt Ukraina lastele mõeldud kooli, kus sel sügisel alustab õpinguid ligi 450 kuni kuuenda klassi õpilast.

Septembris avab riik Tallinnas Vabaduse kooli, kus saavad õppida Ukraina lapsed 7. kuni 12. klassini.

Praegu käib Endla tänaval avatavas Vabaduse koolis remont, kuid juba vähem kui kuu aja pärast hakkab seal õppima ligi 600 Ukraina noort.

Vabaduse kooli õppedirektor Olga Selištševa ütles, et suure kooli tegemine lühikese ajaga on suur väljakutse ja kuigi praegu on veel pooled õpetajad puudu, algab õppetöö 1. septembril kindlasti.

"Õpetajate värbamine on suur teema Eesti ühiskonnas, eks see puudutab ka meid väga palju. Värbamisega tegeleme igapäevaselt ja näiteks eile meil oli kokku seitse tööintervjuud," lausus Selištševa.

Vabaduse koolis hakatakse õppima keelekümblusmeetodil, mis tähendab, et osa ainetest on eesti ja osa ukraina keeles.

Ukrainas Harkivis ajalooõpetajana töötanud Polina Kornienko alustab koolis tööd samas ametis ja ootab kooliaasta algust väga.

"Esimesed muljed on ainult positiivsed, on palju uut ja progressiivset. Siin on palju, mida kolleegidelt õppida ja mulle väga meeldib kooli kollektiiv," lausus Kornienko.