Ukraina väed tabasid taas Hersoni oblastis kahte olulist silda

Oluline 8. augustil kell 15.51:

- Ukraina diplomaadi sõnul tahavad Vene väed lõigata ära Zaporižžja tuumajaama elektriühendused;

- Zaporižžja oblastis kuulutati välja referendum "Venemaaga taasühinemiseks";

- Ukraina kaudtuli tabas taas Antonivka ja Kahovski sildu;

- ISW: Vene okupatsiooniväed kiirendavad võltsreferendumite korraldamist;

- Venemaa jätkab Vinnõtsja pommitamist;

- Venemaa on kaotanud vähemalt viis tuhat sõjakõlbulikku ühikut sõjatehnikat;

- Ukraina võimud vahistasid Bahmutis reeturid, kes aitasid Venemaa sõjaväelasi;

- London: Venemaa kasutab suure tõenäosusega Ukrainas jalaväemiine;

- Kiiev: Ukraina relvajõud pommitasid kahte silda, mis asuvad Hersoni oblastis;

- Ukraina: HIMARS-i raketid tapsid Melitopolis umbes 100 Vene sõdurit;

- Ukraina jätkab Venemaa laskemoonaladude pommitamist;

- CNN: senaatorid Graham ja Blumenthal toetavad Venemaa kuulutamist terrorismi riiklikuks toetajaks;

- Venemaa kaotas ööpäevaga 140 sõdurit. Kokku on Vene jõud kaotanud Ukrainas ukrainlaste hinnangul 42340 sõdurit.

Ukraina diplomaat: Venemaa lõikab Zaporižžja tuumajaama elektriühendused

Ukraina suursaadik Jevhenii Tsõmbaliuk, kes esindab Ukrainat rahvusvahelise aatomiagentuuri (IAEA) juures Viinis, ütles ajakirjanikele esmaspäeval, et Ukraina tahab Zaporižžja tuumajaama rahvusvahelist vaatlusmeeskonda, mida veaks eest suure tõenäosusega IAEA ja kuhu oleks kaasatud ka ÜRO.

Diplomaadi sõnul soovivad nad järelevalvemissiooni Zaporižžja tuumajaamakompleksi juba käesoleva kuu raames.

Viinis paikev Ukraina suursaadik mõistis ka hukka Vene poole eksitavad väited seoses tuumajaamaga.

Suursaadik kutsus ülesse kehtestama Vene tuumatööstusele eraldi sanktsioonid ning suursaadiku sõnul arutas Ukraina president Volodõmõr Zelenski selliseid meetmeid ka Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheliga.

Tsõmbaliuki sõnul hoiustavad Vene väed okupeeritud Zaporižžja tuumajaama kompleksis nii raskerelvastust kui ka lõhkekehi.

Venemaa teatas pühapäeval, et Ukraina väed pommitasid Zaporižžja tuumajaama, mille käigus tuumajaama elektriliinid said kahjustada ning jaam pidi oma elektri tootmist vähendama. Kiievi teatel ründasid Zaporižžja tuumajaamad hoopis Vene väed ise. Ukraina Energoatom teatas pühapäeval, et laupäevases rünnakus sai kaks tuumajaama töötajat haavata.

Energoatomi juht Petro Kotin teatas esmaspäeval, et Zaporižžja tuumajaam tuleks muuta demilitariseeritud tsooniks, kuna lahingute jätkudes võib jaamaga toimuda Tšornobõli katastroofile sarnane õnnetus. Kotini sõnul võivad lahingute käigus viga saada kasutatud tuumakütuse konteinerid.

Kotini sõnul on tuumajaama kompleksi territooriumil ligikaudu 500 sõdurit ja 50 rasketehnika ühikut.

Zaporižžja tuumajaam on Euroopa suurim. Vene väed vallutasid tuumajaama märtsi alguses, kuid jaama hoiavad töös Ukraina spetsialistid.

Zaporižžja oblastis kuulutati välja referendum "Venemaaga taasühinemiseks"

Zaporižžja oblasti okupatsioonivõimudega koostööd tegev endine Ukraina poliitik Jevgeni Balitski allkirjastas Vene uudisteagentuuri Ria Novosti teatel määruse korraldamaks referendum Zaporižžja oblasti taasühendamiseks Venemaaga.

Balitski allkirjastas määruse okupeeritud Melitopoli linnas.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on varem öelnud, et referendumid Lõuna-Ukrainas välistavad uued Ukraina-Vene rahukõnelused.

Vene Föderatsioon, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid leppisid 1994. aastal Budapesti memorandumi sõlmimisega kokku, et kõik riigid, sh Venemaa, kavatsevad austada Ukraina territoriaalset terviklikkust.

Ukraina kaudtuli tabas taas Antonivka ja Kahovski sildu

Ukraina relvajõud tabasid taas Antonivka ja Kahovski sildasid, teatas Ukraina lõunaringkonna staabi esindaja Natalia Humenjuk. Ukraina väed on ka varem üle Dnepri jõe minevaid sildasid rünnanud. Sillad üle Dnepri jõe on olulised Vene vägede varustamise tagamiseks lääne pool Dnepri jõge.

Hersoni oblastinõukogu asejuht Jurii Sobolevskii ütles pühapäeva, et Vene väed on Antonivka silla peale ukrainlaste raketirünnakut isoleerinud ja ei lase kohalikke inimesi sinna ligidale. Sobolevskii sõnul on esialgsetel andmetel sild tugevasti kahjustatud.

Melitopoli linnapea Ivan Fedorovi sõnul transpordivad Vene väed kolm kuni neli konvoid sõjatehnikat läbi Melitopoli iga päev eesmärgiga tugevdada piirkonnas olemasolevaid jõudusid.

ISW: Vene okupatsiooniväed kiirendavad võltsreferendumite korraldamist

Zaporižžja oblastis asuva Melitopoli linnapea Ivan Fedorov teatas pühapäeval, et Vene okupatsioonivõimud on kohalike elanike tugeva vastuseisu tõttu hakanud võltsreferendumite korraldamist kiirendama. Fedorovi sõnul plaanisid okupatsioonivõimud algselt ühepäevast hääletuspäeva, kuid kavatsevad nüüd kehtestada seitsmepäevase kodust hääletamise, mille raames relvastatud Vene okupatsiooniväed külastavad Melitopoli linna elanikke ja peavad nendega "intervjuu".

Hersoni oblasti administratsiooni nõuniku Sergein Khlani sõnul sundisid Ukraina rünnakud HIMARS mitmikraketiheitjaga võltsreferendumi korraldamise plaani edasi lükkama. Khlani sõnul planeerivad okupatsiooniväed referendumi korraldada 11. september.

Sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul tähendab selline ukselt-uksele hääletamine okupatsioonivägedele tugevamat kontrolli hääletustulemuse suhtes ning sedasi saaks ka kergemini tabada okupatsioonivastaseid aktviste. Samuti ei oleks sellise hääletusprotseduuri puhul selgeid valimiskabiine, mida partisanid või Ukraina regulaarväed saaks võtta sihtmärgiks.

Mõttekoja hinnangul kasutavad Vene okupatsioonivõimud erinevates okupeeritud Ukraina regioonides erinevaid lähenemisi referendumite läbiviimiseks olenevalt partisanitegevuse ja Ukraina regulaarvägede vasturünnakute ohu määrast.

Venemaa jätkab Vinnõtsja pommitamist

Ukraina õhujõudude teatel korraldas Venemaa Kesk-Ukrainas asuva Vinnõtsja oblasti sõjaväeobjektide vastu raketirünnaku. Venemaa jätkas ka Harkivi ja Sumõ oblastite pommitamist.

"Linnas on kuulda plahvatusi. Ma palun kõigil varjuda," teatas Harkivi linnapea Ihor Terekhov

Vene väed jätkasid pühapäeva öösel ka Sumõ oblasti pommitamist. "Venemaa naabepiirkond on pideva pommitamise all," teatas Sumõ oblasti kuberner. Kuberneri teatel toimus oblastis vähemalt 50 plahvatust.

Ukraina: HIMARS-i raketid tapsid Melitopolis umbes 100 Vene sõdurit

Melitopoli linnapea Ivan Fedorov teatas, et Ukraina väed kasutasid Venemaa sõjaväe positsioonide pommitamiseks HIMARS-rakette. Fedorovi sõnul hukkus umbes 100 Vene sõdurit ja hävitati hulk sõjatehnikat.

Kiiev: Ukraina relvajõud pommitasid kahte silda, mis asuvad Hersoni oblastis

Ukraina sõjaväe lõunaringkonna pressiesindaja teatel tabasid riigi relvajõud esmaspäeval Antonivka ja Kahhovski silda, mis asuvad Hersoni oblastis. Antonivka silda on Ukraina juba varem pommitanud.

London: Venemaa kasutab suure tõenäosusega Ukrainas jalaväemiine

Briti luureteenistuste hinnangul kasutab Venemaa suure tõenäosusega Ukrainas jalaväemiine. Vene väed tahtsid tõenäoliselt kaitsta oma rindejoont Ukraina Donbassi piirkonnas, teatas Briti kaitseministeerium Twitteris.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/4z656hQiML



#StandWithUkraine pic.twitter.com/RJWkdgIoSB — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 8, 2022

Miinid võivad kaasa tuua ulatuslikke kaotusi nii Ukraina sõjaväelaste kui ka kohalike tsiviilisikute seas, teatas ministeerium.

Ukraina sõdurid Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/NACHO DOCE

Ukraina jätkab Venemaa laskemoonaladude pommitamist

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et riigi väed tapsid Hersoni oblastis umbes 24 Venemaa sõdurit ja hävitasid erinevat Vene tehnikat, sealhulgas mitu sõjaväemasinat. Ukraina teatel hävitas riigi armee ka Herson oblastis asuva Venemaa laskemoonalao.

Venemaa on kaotanud vähemalt viis tuhat sõjakõlbulikku ühikut sõjatehnikat

Sõltumatu oryxspioenkop tiim on alates Venemaa kallaletungist Ukrainale lugenud kokku mõlema poole kaotusi tehnikas. Blogis arvestatakse ainult neid hävinud, kahjustatud võib vastasele langenud tehnikaühikuid, mille kohta on olemas selge pildiline tõend.

Blogi teatel on Venemaa pärast invasiooni algust kaotanud 5083 sõjakõlbulikku ühikut sõjatehnikat. Neist vähemalt 3238 on hävinud, 109 kahjustatud ja 326 mahajäetud. Hulk sõjatehnikat on langenud ka Ukraina vägede kätte.

Ukraina võimud vahistasid Bahmutis reeturid, kes aitasid Venemaa sõjaväelasi

Ukraina politsei teatas pühapäeval, et vahistas Bahmutis kuus Venemaa poolehoidjat. Ukraina teatel aitasid need Moskva-meelsed ukrainlased Venemaa sõjaväelasi.

Vene väed püüavad jätkata pealetungi Bahmuti suunal. Bahmut on Ukrainale strateegiliselt oluline, kuna sealt läheb otsetee Donetski oblasti ühe olulisema ukrainlaste käes oleva linna, Slovjanski juurde ning kaitsjatel ei ole seal kasutada maastiku eeliseid.

Ukraina vägede peastaabi teatel ründasid Vene üksused ka Avdiivkat, Slovjanskit.

CNN: senaatorid Graham ja Blumenthal toetavad Venemaa kuulutamist terrorismi riiklikuks toetajaks

Mõlemad senaatorid leiavad, et võivad koguda kahepoolse toetuse seaduseelnõule, mis sunniks president Joe Bidenit selle vastu võtma, vahendas CNN.

Mõlemad senaatorid külastasid kevadel ka Kiievit, kus kohtusid Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga.

Nimekirja lisamine tooks endaga kaasa palju ulatuslikumad sanktsioonid kui need, mis seni Venemaa suhtes on kehtestatud.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 42 340 (võrdlus eelmise päevaga +140);

- tankid 1811 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 4070 (+15)

- lennukid 223 (+0);

- kopterid 192 (+1);

- suurtükisüsteemid 960 (+2);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 261 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 132 (+5);

- operatiivtaktikalised droonid 750 (+6);

- tiibraketid 182 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2978 (+8);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 86 (+0).

Suurimaid kaotusi kandsid vene väed Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.