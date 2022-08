Oluline 8. augustil kell 5.46:

- Venemaa jätkab Vinnõtsja pommitamist;

- Venemaa on kaotanud vähemalt viis tuhat sõjakõlbulikku ühikut sõjatehnikat;

- Ukraina võimud vahistasid Bahmutis reeturid, kes aitasid Venemaa sõjaväelasi;

- CNN: senaatorid Graham ja Blumenthal toetavad Venemaa kuulutamist terrorismi riiklikuks toetajaks.

Venemaa jätkab Vinnõtsja pommitamist

Ukraina õhujõudude teatel korraldas Venemaa Kesk-Ukrainas asuva Vinnõtsja oblasti sõjaväeobjektide vastu raketirünnaku. Venemaa jätkas ka Harkivi ja Sumõ oblastite pommitamist.

"Linnas on kuulda plahvatusi. Ma palun kõigil varjuda," teatas Harkivi linnapea Ihor Terekhov

Vene väed jätkasid pühapäeva öösel ka Sumõ oblasti pommitamist. "Venemaa naabepiirkond on pideva pommitamise all," teatas Sumõ oblasti kuberner. Kuberneri teatel toimus oblastis vähemalt 50 plahvatust.

Venemaa on kaotanud vähemalt viis tuhat sõjakõlbulikku ühikut sõjatehnikat

Sõltumatu oryxspioenkop tiim on alates Venemaa kallaletungist Ukrainale lugenud kokku mõlema poole kaotusi tehnikas. Blogis arvestatakse ainult neid hävinud, kahjustatud võib vastasele langenud tehnikaühikuid, mille kohta on olemas selge pildiline tõend.

Blogi teatel on Venemaa pärast invasiooni algust kaotanud 5083 sõjakõlbulikku ühikut sõjatehnikat. Neist vähemalt 3238 on hävinud, 109 kahjustatud ja 326 mahajäetud. Hulk sõjatehnikat on langenud ka Ukraina vägede kätte.

Ukraina võimud vahistasid Bahmutis reeturid, kes aitasid Venemaa sõjaväelasi

Ukraina politsei teatas pühapäeval, et vahistas Bahmutis kuus Venemaa poolehoidjat. Ukraina teatel aitasid need Moskva-meelsed ukrainlased Venemaa sõjaväelasi.

Vene väed püüavad jätkata pealetungi Bahmuti suunal. Bahmut on Ukrainale strateegiliselt oluline, kuna sealt läheb otsetee Donetski oblasti ühe olulisema ukrainlaste käes oleva linna, Slovjanski juurde ning kaitsjatel ei ole seal kasutada maastiku eeliseid.

Ukraina vägede peastaabi teatel ründasid Vene üksused ka Avdiivkat, Slovjanskit.

CNN: senaatorid Graham ja Blumenthal toetavad Venemaa kuulutamist terrorismi riiklikuks toetajaks

Mõlemad senaatorid leiavad, et võivad koguda kahepoolse toetuse seaduseelnõule, mis sunniks president Joe Bidenit selle vastu võtma, vahendas CNN.

Mõlemad senaatorid külastasid kevadel ka Kiievit, kus kohtusid Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga.

Nimekirja lisamine tooks endaga kaasa palju ulatuslikumad sanktsioonid kui need, mis seni Venemaa suhtes on kehtestatud.