Kaks tähtsat Kreeka ametnikku lahkusid nuhkimisskandaali tõttu ametist

Reedel astus ametis tagasi Mitsotakise kabinetiülem ja sugulane Grigoris Dimitriadis. Samal päeval lahkus ametist Kreeka riikliku luureteenistuse juht (EYP) Panagiotis Kontoleon.

Hiljuti paljastati, et Euroopa Parlamendi liikme Nikos Androulakise telefoni prooviti paigutada nuhkimisvara Predator. Mõned Kreeka ametnikud teatasid, et Androulakist kuulas legaalselt pealt veel ka Kreeka luureteenistus. Androulakis on samuti opositsioonipartei Pasok juht.

EYP allub otse Mitsotakisele. Allikate teatel kuulas EYP Androulakise telefoni pealt, kuna selle palve esitasid kahe riigi luureteenistused. Väidetavalt oli Androulakis seotud isikutega, kes edendasid Hiina huve, vahendas Politico.

Kreeka valitsusametnikud kordasid reedel, et riik ei kasuta Predatori nuhkimisvara ega tee koostööd seda müüvate firmadega.

"Peaminister vallandas luureülema ja tegi maja korda," ütles kõrge Kreeka valitsusametnik. Ametniku sõnul polnud Mitsotakis jälitustegevusest teadlik.

Juunis avaldas väljaanne Reporters United loo, mis sidus Dimitriadise Predatori tootva ettevõttega. Dimitriadis eitas oma seotust.

Androulakis polnud ainus kreeklane, kelle telefoni pealt kuulati. Kontoleon tunnistas 29. juulil, et luureteenistus luuras teise riigi palvel Kreeka ajakirjaniku Thanasis Koukakise järele. Meedias levivad väited, et ka tema telefoni rünnati Predatori nuhkimisvaraga.

Androulakis avastas häkkimiskatse Euroopa Parlamendi küberteenistuse kontrollimise käigus. Ta esitas siis kaebuse Kreeka prokuratuurile.