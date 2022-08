Peterson võttis vaid kuuks ajaks enda nõunikuna tööle suhtekorraldaja Andres Eilarti

"Andres Eilart on tervise- ja tööministri nõunik üheks kuuks, kuni ametisse saab asuda püsiva kohaga töötaja," ütles ERR-ile sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht Karin Veskimäe.

Veskimäe sõnul taandab Eilart end teemadest, kus võiks erasektori töö tõttu tekkida huvide konflikt. "Teadaolevalt selliseid teemasid praegu ei ole," ütles Veskimäe.

Veskimäe lisas, et lepingu kehtimise ajaks on Eilart vähendanud töökoormust erasektoris. Eilarti tööleping kehtib tema sõnul 1. augustist kuni 31. augustini.

"Tulin ministrile vastu ning aitan kokkuleppe kohaselt riiki augusti lõpuni, kui sellele kohale saab asuda alaline töötaja. Seejärel jätkan eraesektoris," kommenteeris Eilart ise.

Andres Eilart töötas aastatel 2015-2020 Maalehe peatoimetajana ning alates 1999. aastast Eesti Päevalehes erinevatel ametikohtadel, sh majandustoimetuse ja uudistetoimetuse juhatajana ning peatoimetaja asetäitjana. Aastal 2004 oli Eilart üks tänase Delfi Ärilehe asutajatest. Tal on TTÜ majandusharidus ja ta on välja andnud mitu kunstiteemalist raamatut. Ta on ka kunstikoguja ja -tutvustaja.

Praegu töötab ta suhtekorraldusfirmas Agenda PR konsultandina. Suhtekorraldusfirma kodulehel on tema tööülesannetena märgitud, et mees nõustab kliente meediasuhete korraldamisel ja koolitusel, strateegilises kommunikatsioonis, turunduskommunikatsioonis ja kriisikommunikatsioonis.