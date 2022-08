Jaamade remondi- ja hooldustööd kergitavad elektri hinda

See on Eestis absoluutne keskmise hinna rekord. Homme on elektrihind keskmiselt kolmandiku võrra odavam. Praegune kõrgele kerkinud hind on paljuski põhjustatud elektrijaamade remondi- ja hooldustöödest, mille tõttu on tootmisvõimsust vähem. Kui tööd lõppevad, lähevad hinnad mõnevõrra soodsamaks, kuid kindlasti mitte odavaks, ütlevad eksperdid. Lähemalt Kadri Põlendik.