Energiahinna tõus on kasvatanud soojuspumpade populaarsust

Õhksoojuspumpasid müüva AIT-Nord juhataja Rasmus Leiburi sõnul on pumpade vajadus mitme teguri kokkulangemise tõttu tõeliselt suur.

"Täna on vajadus tõeliselt suur ja see on mitme teguri kokkulangemine. Punkt üks, meil on Euroopa Liidu õigusraamistik, mis põhimõtteliselt ütleb, et kui uut maja ehitad, siis ilma soojuspumbata väga oma energiamärgist kätte ei saa. Meil on ida poolt tekkinud teatud sündmuste tulemusel läinud väga kalliks gaas, millest on omakorda tekkinud lisanduvalt majapidamisi, kes otsivad lahendust just soojuspumbas," selgitas Leibur.

AIT-Nordis on tarneajad pikenenud mitme kuuni. City Kliima soojuspumpade tootejuhi Andrus Suve sõnul pole nende ettevõttel siiski soojuspumpadest praegu puudust.

"Otseselt meil soojuspumpasid puudu ei ole, oleme pikalt ette mõelnud ja ladu on kaupa täis, aga on kuulda, et turu peal on puudus päris suur," rääkis ta.

Suve sõnul tuleks probleemile otsida terviklikke lahendusi.

"Kokku ei hoia ainult pump, vaid võiks mõelda ka kütteautomaatikale, maja soojustamise peale ja võib-olla peaks ka harjuma madalamate temperatuuridega," rääkis Suve.

Päriselust tõi näite Tarmo Eerik, kes lasi mõni aasta tagasi paigaldada maasoojuspumba

"Praeguste hindadega mind väga ei mõjuta, kuna maasoojuspump on niivõrd efektiivne, et seal elektrihinna tõus mind mõjutab, aga suhteliselt vähe. Arvestades, kuna mul enne oli gaasiküte, siis kui mul täna gaasiküte oleks, siis ma maksaks ikka kordades rohkem," rääkis Eerik.