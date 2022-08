Oluline 9. augustil kell 5.55:

- Ukraina: Vene väed ründasid Harkivi elektrijaama;

- Mõttekoda: Ukrainast leitud Vene relvade valmistamisel kasutati läänest pärit komponente;

- Ukraina ründas Venemaa vägesid riigi lõunaosas;

- FT: lääs muretseb, et Türgi aitab Venemaal sanktsioonidest mööda hiilida;

- ISW: Venemaa armee jätkab rünnakuid Bahmuti piirkonnas.

Ukraina: Vene väed ründasid Harkivi elektrijaama

Harkivi oblasti kuberner Oleg Sinegubov teatas, et Vene väed ründasid linna soojuselektrijaama. Ukraina ametnike teatel ründas Venemaa rakettidega veel Dnipropetrovski oblastis asuvaid ladusid, kus hoitakse põllumajandustooteid. Kahjustada sai vähemalt neli ladu.

Mõttekoda: Ukrainast leitud Vene relvade valmistamisel kasutati läänest pärit komponente

Mõttekoja Royal United Services Institute (RUSI) teatel sisaldavad Ukrainast leitud Vene relvad kriitilise tähtsusega tehnoloogia komponente, mis pärinevad USA-st, Euroopast ja Aasiast.

"Vene relvad, mis kasutavad lääne elektroonikat, on põhjustanud tuhandete ukrainlaste hukkumise," ütles mõttekoja teadur Jack Watling.

Ukraina ründas Venemaa vägesid riigi lõunaosas

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et riigi väed tapsid lõunarindel vähemalt 23 Venemaa sõdurit. Samuti hävitasid Ukraina väed Venemaa tehnikat. Väidetavalt ründas Ukraina õhuvägi veel ka Venemaa positsioone Mõkolajivi oblastis okupeeritud Snihurivka linna lähedal.

FT: lääs muretseb, et Türgi aitab Venemaal sanktsioonidest mööda hiilida

Ajaleht Financial Times kirjutab, et lääneriigid on üha enam mures Ankara ja Moskva vaheliste suhete süvenemise pärast. Lääneriigid kardavad, et Türgi aitab Venemaal sanktsioonidest mööda hiilida.

Venemaa ja Türgi presidendid kohtusid reedel Sotšis. Kuus lääne ametnikku ütlesid ajalehele Financial Times, et nad on mures Türgi ja Vene lubaduste pärast laiendada koostööd kaubanduses ja energeetikas.

ISW: Venemaa armee jätkab rünnakuid Bahmuti piirkonnas

Sõjauuringute instituudi (ISW) teatel püüavad Vene väed saavutada kontrolli Soledari asula üle, mis asub Bahmutist põhjas. Vene väed ründavad ka Bahmutist lõunasse jäävat Zaitseve asulat.

Vene väed jätkasid 8. augustil rünnakuid Donetski linna piirkonnas. Ukraina peastaap teatas, et Vene väed üritasid edasi liikuda Avdiivka ja Nevelske suunas.