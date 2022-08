Olkiluoto investorid võivad elektri kõrge hinna tõttu teenida palju raha

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et elektri kõrge hinna tõttu võivad Olkiluoto tuumajaama kolmanda reaktori investorid teenida tulevikus palju raha. Reaktori valmimine on aga 13 aastat üle aja läinud.

"Olkiluoto 3 omanikele tundub see investeering hetkel väga hea. Pärast pikka ootamist saavad investorid päris palju raha," ütles Lappeenranta-Lahti tehnikaülikooli energiatehnoloogia professor Esa Vakkilainen.

Olkiluoto tuumajaama kolmanda reaktori valmimine on 13 aastat üle aja läinud. Reaktor pidi alustama tööd 2009. aasta maikuus.

See on saanud oma krõbeda hinna pärast suurt kriitikat. 2013. aastal kirjutas Aamulehti, et valmides võib tegemist olla maailma kalleima ehitisega.

Ajalehe Helsingin Sanomat teatel sõltub investeeringu tasuvus sellest, milline saab olema elektri hind tulevikus. Võrreldes eelmise sügisega on aga olukord investoritele siiski palju soodsam, siis oli elektri hind oluliselt madalam.

"Oleme praegu sellises olukorras, et tõenäoliselt järgmised kolm-neli aastat on elektri hind kõrgem, kui see oli eelmise aasta sügiseni," ütles Vakkilainen.

Pole veel selge, palju kolmas reaktor lõplikult maksma läheb. 2019. aasta tuumaenergiakriitiline raport väitis, et kolmanda reaktori hind võib küündida 11 miljardi euroni. Sellise hinnasildi ja praeguse elektrihinna juures tasuks investeering end ära seitsme aasta ja kahe kuuga. Reaktor peaks töötama aga vähemalt 60 aastat.

"Kui Olkiluoto 3 tasub end ära umbes kuue aastaga, siis ülejäänud 54 aastaks on see tõeline rahalaev," ütles Vakkilainen.

Olkiluoto kolmanda reaktori testimist alustati talvel, kuid reaktori töö peatati tehnilise tõrke tõttu juunis. Teisipäeval saavutab reaktor 60 protsenti täisvõimsusest ehk toodab ligikaudu 850 megavatti elektrit.

Augusti keskel peaks reaktori elektri tootmise võimsus tõusma 80 protsendini ehk tootma ligikaudu 1300 megavatti. Reaktori täisvõimsus on 1600 megavatti, mis peaks olema saavutatud septembriks. Elektriturule on kavas hakata reaktori elektrit müüma detsembris.