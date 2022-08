Läti kulutab küttekulude hinnatõusu hüvitamise tõttu 430 miljonit eurot

Läti majandusministeeriumi toetusmehhanismid näevad ette, et hüvitist saavad ka need inimesed, kes kütavad oma eluruume puude, briketi või puidugraanulitega. Hüvitist makstakse samuti inimestele, kes kütavad oma ruume elektri, maagaasi või keskküttega, vahendas LSM.

"Seetõttu tuleb abi summat suurendada esialgselt kavandatud 350 miljonilt eurolt 430 miljoni. Hüvitise kogusumma võib veel muutuda," ütles sotsiaalminister Gatis Eglitis.

Hüvitist on võimalik saada puidugraanulite, küttepuude või briketi eest, mille tonni hind maksab üle 300 euro. Toetust saab siis, kui ost tehti juba selle aasta mais. Toetuse saamiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada ostu tõendav dokument.

Hüvitiste maksmine skeem on tehtud lihtsamaks keskkütte ja gaasiküttega majapidamistele. Siiski ei saa kõik majapidamised hüvitist. Esialgne majandusministeerium ettepanek nägi ette, et kõik maagaasi kasutavad majapidamised saavad iga tarbitud kilovattunni eest kolm senti hüvitist. Sellist hüvitist saavad nüüd aga inimesed, kelle igakuine gaasitarbimine on üle 21 kuupmeetri. Hüvitist hakatakse maksma automaatselt, see toimub ajavahemikus 1. juulist 30. aprillini.

"See tähendab, et kõik juulis suured gaasiarved saanud maagaasi kasutajad saavad augustis hüvitist," selgitas majandusminister Ilze Indrikson.

Sarnane skeem kehtib ka keskkütte kasutajate jaoks. Soodustust saab 50 protsenti, kui megavatt-tunni hind on üle 68 euro. Keskkütte hüvitis hakkab kehtima 1. oktoobrist 30. aprillini.