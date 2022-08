Keenias võitlevad võimu pärast populistid ja poliitilised dünastiad

Kiire hinnatõus räsib miljonite keenialaste heaolu. Poliitikud kasutavad erinevaid trikke, et võita enda poole valijaid. Keenia linnad on täis naeratavate kandidaatide plakateid. Keenias toimuvad teisipäeval presidendivalimised, samuti ka kohalikud valimised, vahendas The Times.

Presidendivalimistel võitlevad omavahel populistide liider William Ruto ja riigi poliitilised dünastiad. Neid dünastiaid esindab presidendivalimistel Raila Odinga.

55-aastane Ruto räägib oma toetajatele lugusid, kuidas ta käis koolis paljajalu ringi ja pidi raha saamiseks müüma tee ääres loomi. Nüüd on Ruto rikas ettevõtja ja riigi asepresident.

77-aastane Odinga on pärit silmapaistvast perekonnast. Ta on endine peaminister ja ametisoleva presidendi Uhuru Kenyatta valitud järglane. Odinga üritab valimiskampaanias meeldida noortele, ta postitab sotsiaalmeediasse videolõike.

Ruto ja Odinga kuulusid kunagi samasse erakonda. Nüüd on nad rivaalid ja tegelevad järjepidevalt üksteise solvamisega. Keenia sotsiaalmeedias levivad libauudised ja vandenõuteooriad.

Analüütikute hinnangul pole kahe presidendikandidaadi vahel väga suuri poliitilisi erinevusi. Mõlemad lubavad suurendada toetusi ja süüdistavad üksteist korruptsioonis.

Keenias toimuvad samuti kohalikud valimised. Nairobi kuberneriks pürgib endine pangajuht. Ta peseb valimiskampaania raames inimeste autosid, müüb baarides alkoholi ning käib vabatahtlikult avalikke tualette puhastamas.

Keenias on kokku umbes 44 000 valimisjaoskonda.

Lääneriigid kardavad, et riigis võib puhkeda vägivald. 2007. aasta valimisjärgses vägivallas hukkus 1200 inimest.

Keenia on oluline lääneriikide liitlane, riigis asub ÜRO ametlik Aafrika peakorter. Riigis asub Suurbritannia suurim sõjaväebaas Aafrikas. Riigis tegutsevad suured lääneriikide ettevõtted nagu Microsoft, Google ja General Motors.