Uuring: eestlased eelistavad vaatamata hinnatõusule kallimat kodumaist kaupa

Kõige rohkem eelistavad kodumaiseid tooteid 50- kuni 74-aasta vanused naised ja eestlased, kes elavad alevikus või külas. Nende sissetulek on üle 1000 euro ning nad elavad peres üksi.

Kui aga eestimaise toote hind on väga palju kallim, eelistatakse sellele välismaist.

"See on selline üldine valmisolek osta kodumaist, aga kui tõesti kodumaise hind on väga ebasoodne, hinnaerinevus on kordades, siis kaldutakse impordi kasuks. Aga kui see erinevus on protsentides, paarikümne protsendi piires, siis kindlasti see hoiak pigem soodustab kodumaise toote ostmist," selgitas Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog.