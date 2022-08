Kolmapäev on enamasti päikeseline

Kolmapäeval on nii päikest kui ka pilvi, kuid sadu neist ei tule.

Kolmapäeva öösel on taevas enamasti selge, kuid mitmel pool tekib udu. Tuul on muutliku suunaga ja puhub kiirusega 2 kuni 6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur ulatub 6 kraadist kuni 14 kraadini.

Hommik saabub sajuta, aga laialdaselt on udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning õhusooja on 14 kuni 17 kraadi.

Päev jätkub vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 7, põhjarannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20 kraadist saartel 24 kraadini Viljandis.

Õhtul on taevas küll õhuke pilvekiht, aga sadu sellest ei tule. Puhub läänekaare tuul, mis on sisemaal nõrk, rannikul aga mõõdukas. Sooja tuleb õhtul 19 kuni 20 kraadi.

Soojust tuleb iga päevaga aina juurde. Kogu nädala lõpp on päikeseline ning temperatuur kasvab pühapäevaks pea 30 kraadini. Rannikualadel on siiski pisut jahedam, kuid tuul on mahe. Nädalavahetusel võib kohati olla ka udu.