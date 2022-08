Euroopat ootab ees suur diislikütuse puudus

Analüüsifirma Wood Mackenzie andmetel vähenevad Euroopa piirkonna diislikütuse varud selle aasta novembris madalaimale tasemele alates 2011. aasta algusest. See tähendab, et varud on tavapärasest palju väiksemad, Euroopa aga valmistub tõsiseks talviseks energiakriisiks, vahendas Bloomberg.

"Eeldame, et varud vähenevad tavapärases tempos, kuid me lähtume väga madalast baasist. Nõudluse poolel ootab meid tavapärane hooajaline tõus," ütles Wood Mackenzie analüütik James Burleigh

Euroopa riikides napib diislikütust, kuna seda tarnitakse välismaalt. See tavapärane defitsiit võib muutub veelgi suuremaks. Suvel tavaliselt Euroopa varud suurenevad, kuid juba praegu on märke tarnehäiretest. Reini jõe veetase on praegu madal, see raskendab kütuse transporti Euroopa sisemaal.

Viimastel aastatel on Euroopa sõltuvus Vene diislikütusest kasvanud. Euroopa diislikütuse kogutarbimisest katab Venemaalt pärit diislikütus 15 protsenti. Enamus Euroopa diislikütusest pärineb rafineerimistehastest, kus töödeldakse ümber Euroopasse saabunud toornafta.

EL leppis kevadel kokku kuuendas Moskva-vastase sanktsioonide paketis. See sanktsioonide pakett sisaldab keeldu importida Venemaa naftat.