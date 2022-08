Tartus luuakse Ukraina õpilastele uued klassid

Kuigi praeguse seisuga on koolides kirjas alla 4000 ukraina õpilase, peaks uuel õppeaastal Eestis kooliteed alustama siiski üle 7000 Ukraina nooruki. Kui Tallinnas loodi ukrainlastele täiesti eraldi kool, siis Tartu linnas luuakse ukrainlastele eraldi klassid.

Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Liina Põld rääkis eelmisel nädalal, et Eestis on kokku üle 7000 Ukraina lapse, kellel on koolikohustus, aga kellest kõik ei ole koolidesse registreeritud.

Tartu linnavalitsuse üldhariduse valdkonna juhi Kadi Toomi sõnul on osa Ukraina lastest Eesti koolidesse registreerimata ka selle pärast, et nad jätkavad kooliteed Ukraina koolis veebi teel või loodavad peatselt kodumaale naasta.

Kevadel kohalikku kooli läinud Ukraina õpilased jätkavad uuel õppeaastal kooliteed enamasti samas koolis. Toom ütles, et uued õpilased saavad end kooli kirja panna kohalike lastega samadel alustel.

"Need, kes on juba kevadel meile saabunud, alustavad õpinguid riikliku õppekava järgi maksimaalsel määral. Sinna lisandub eesti keele õpe ja rakendatakse keelekümblusmetoodikat," rääkis Toom.

Tartu linna Ukraina lastest õpib kaks kolmandikku keelekümbluskoolides ning ülejäänud Eesti koolides. Ukraina laste arv klassis ei ole reguleeritud.

Keelekümbluskoolina tegutseva Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktor Hiie Asser ütles, et Ukraina õpilasi on tavaliselt kuni viis ning kool pakub neile täiendavat eesti keele õpet.

Asseri sõnul avatakse Tartu Annelinna gümnaasiumis nii 7. kui ka 9. klassis ukrainlastele eraldi rühmad, kus on rohkem venekeelseid aineid võrreldes kohalike õpilaste klassidega.

7. klassis algab Tartu Annelinna koolis eestikeelsele õppele täielik üleminek. Ukraina õpilaste eesti keel ei ole tema sõnul selleks aga piisavalt hea ning nende tunniplaani jäävad mõned venekeelsed ained. 9. klassi lõpetamine eesti keeles oleks ukrainlastele Asseri sõnul liiga raske.

Kool avab ukrainlaste rühma ka 10. klassi õpilastele, kelle õppekava on loodud kolme aasta peale selliselt, et õpilased saaksid eesti keele selgeks ning gümnaasiumi lõputunnistuse kätte.

Uusi õpetajaid ei ole Tartu Annelinna gümnaasium eriti pidanud palkama. "Me ei ole abiõpetajad kevadel palganud. Oleme tööle võtnud küll ühe ukraina keele õpetaja," ütles Asser.

Kadi Toomi sõnul on Tartu linnale endast märku andnud ukraina keele õpetajaid rohkem, kui õpetajate järele on nõudlust.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas (Isamaa) ütles, et täiendavad vahendid uute klasside avamiseks tulevad riigilt. Lukas ütles, et kui klassi soovib õppima minna rohkem õpilasi, kui on seaduses ette nähtud 24 õpilast, luuakse uus klass. Tema sõnul ei ole välistatud õpe õhtustes vahetustes.

Tõnis Lukase sõnul on end praeguse seisuga kirja pannud 162 ukraina õpetajat ja tugipersonali liiget, kes oleksid valmis haridusasutustes töötama.