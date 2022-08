Võimalik maskikohustus ja uued koroonareeglid tekitavad Saksamaal teravat arutelu

Eelnõuga ei peaks näiteks kultuuri- või spordiüritustel maski kandma vaid juhul, kui vaktsineerimisest on möödas vähem kui kolm kuud. Samuti jääksid erandid neile, kes on testitud ja hiljuti haigusest paranenud.

Üleriigiliselt jääks maskikohustus bussides, rongides ja lennukites. Samuti nõutaks kaitsemaske haiglates ja hooldusasutustes. Liidumaad saavad siiski ise otsustada, kas nad nõuavad maske ka avalikes siseruumides, näiteks kauplustes.

Eelnõuga antakse liidumaadele ka võimalus koolides maski- ja testimise nõue kehtestada, aga seda vaid siis, kui muidu poleks kontaktõpe enam võimalik. Aga ka seda alates 5. klassist. Samuti ei nõutaks lastelt FFP2 maske, piisab ka klassikalisest kirurgilisest maskist.

Veelgi karmimad reeglid saaks kehtestada hädaolukorras, kui viiruse levik väljub kontrolli alt. Kui tervishoiusüsteem või kriitiline infrastruktuur (näiteks politsei, tuletõrje, energiatarnijad) ähvardab kokku kukkuda, saab nõuda maskide kandmist ka väliüritustel ja piirata inimeste arvu avalikus ruumis (kui ei saa distantsi hoida). Sel juhul kaoksid ka erandeid neile, kes on testitud, tervenenud ja hiljuti vaktsineeritud.

Paljud on ettepandud muudatuste osas skeptilised. Näiteks Baieri liidumaa tervishoiuminister Klaus Holetschek (CSU) ei pea muudatusi põhjendatuks, sest viirust võivad kanda ka äsja vaktsineeritud ja ka paranenud inimesed.

"Ma arvan, et see ei ole tark korraldus," ütles ka Alam-Saksi liidumaa peaminister Stephan Weil. Ka tema lisas, et inimesed, kes on äsja vaktsineeritud, võivad ise nakatuda ja nakatada teisi.

Ka lastearstide kutseühing (BVKJ) võttis sõna koolinoorte võimaliku maskikohustuse vastu sügistalvel.

"Oleme põhimõtteliselt koolides kohustuslike maskide vastu," ütles BVKJ pressiesindaja Jakob Maske. Nad ei pea ka laste testimist mõistlikuks, sest on palju valenegatiivseid, aga ka valepositiivseid tulemusi.

Samas on plaanil ka tuliseid kaitsjaid. Näiteks Petra Grimm-Benne (SPD) ütles, et uus eelnõu annab hea aluse edasisteks aruteludeks koroonaviiruse vastase kaitse võimaluste üle.

Grimm-Benne sõnul langeb vaktsineerimiskaitse juba kolme kuu pärast tunduvalt. "Keegi ei nõua iga kolme kuu järel uut vaktsineerimist, mistõttu oleks enda ja teiste kaitseks hea viis maske kanda."

Ka Marburgi arstide ühingu esinaine Susanne Johna kriitikale vastukriitikaga. "Liidumaad saavad võimaluse vajadusel võtta inimeste kaitsmiseks piirkondlikke meetmeid," ütles Johna. "Ma ei saa aru, miks inimesed seda kontseptsiooni juba kahtluse alla seavad."

Bundestag koguneb pärast suvevaheaega uuesti 5. septembril ja hakkab siis kohe ka eelnõu arutama.