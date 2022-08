Maksutulu kasvas esimesel poolaastal 16 protsenti

2022. aasta esimese kuue kuuga tasuti maksu- ja tolliametile 5,62 miljardit eurot makse, mis on 16 protsenti rohkem kui mullu. Sellest juuni maksutulu moodustas 1,089 miljardit eurot, mis on aasta varasemast 18 protsenti enam. Aasta esimese kuue kuuga on eelarvest täidetud 51 protsenti.